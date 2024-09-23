Gemlik Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Gemlik Kitap Limanı, 9 gün boyunca binlerce kitapseveri ağırladı. Fuar, pazar günü gerçekleşen programlar ile sona erdi.BURSA (İGFA) - Fuarın son günü Aile Danışmanı Dilek Cesur söyleşi ve imza günü ile Gökhan Günaydın, Saygı Öztürk, Yıldız Yazıcıoğlu ve Elif Doğan Şentürk'ün katıldığı "Türkiye'de Basın Özgürlüğü ve Demokrasi'nin Geleceği" programı düzenlendi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, belediyelerde elde edilen başarının, genelde iktidarı getireceğini belirterek "Emekler boşa gitmeyecek, başaracağız" dedi. Günaydın, mülteciler konusunda da partisinin politikasını hatırlatarak, Avrupa ülkelerinin sınırlı sayıda mülteci aldığını, Suriye'den değil, Afganistan'dan bile kaçak yollarla Türkiye'ye mülteci geldiğini, bu sorunun hukuk ve insan hakları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Sözcüklerin Rotası, Gemlik Kitap Limanı adıyla düzenlenen fuarda 35 gazeteci, yazar, edebiyatçı, romancı ve politikacı ile 27 Gemlikli şair ve yazar okurlarıyla bir araya geldi. Her gün düzenlenen söyleşi ve imza günlerinde sevilen yazarlar Gemlikliler ile bir araya geldi. Nebil Özgentürk, Ünsal Ünlü, Yekta Kopan, Coşkun Aral, Işık Öğütçü, Ercan Kesal, Cihat Yaycı, Ali Haydar Fırat, Seda Selek, Selçuk Özdağ, Cemal Enginyurt, Buket Uzuner, Osman Balcıgil, Tolga Şardan, Sedat Bozkurt, Erman Toroğlu, İlhan Cihaner, Yoshinori Moriwaki, Şükrü Erbaş, Dilek Cesur Gökhan Günaydın, Saygı Öztürk ile pek çok isim fuarda yer aldı. Gemlikli yazarlar Reyhan Çorum, Çağdaş Subaşı, Erhan İzgi, Erol Erkılınç, Gökçe Geyik, Kadriye Komit, Latife Gülmez Dikmen, Metin Özkan, Miray Çapraz, Özge Demir, Özlem Bıçakçı, Seda Eroğlu, Zeynel Öztürk, Göksenin Tanış, Ayhan Hasdemir, Cem Ü. Sarışen, Emire Baykan, Sibel Güneşdoğdu, Güneş Aynur Mete, Aliye Özcan, Ayten Avdan, Hasan Azkıran, Avni Yeğin, Yunus Emre Biri, Mine Dev, Nuri Taner ve Oya Fulya Tümer de fuar boyunca kendilerine ayrılan özel alanda okurlarıyla buluştular.

Gemlik Belediyesi'nin ilçedeki sosyal ve kültürel hayata yön veren, kenti özellikle gençler için bir çekim merkezi haline getiren değerli programları hayata geçirdiğini dile getiren Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ekonomik zorluklarla mücadele eden yurttaşların bu etkinliklerde keyifli vakit geçirdiğini söyledi. Başkan Deviren, "Gemlik Kitap Limanı adıyla üçüncü, 2019'dan bu yana ise beşinci kez gerçekleştirdiğimiz fuarımızın son gününde, ne kadar doğru bir iş yapıyor olduğumuzu bir kere daha anladık. Çocuklar, gençler, dostlarımız ve büyüklerimiz günler boyunca fuara akın ettiler. Hava serinleyene kadar açık alanda gerçekleştirdiğimiz söyleşilerimizi, yağmur başlayınca içeri aldık ama bu sefer de salona sığmadık. Hemşehrilerimizin bilgiye, kitaba, okumaya bu kadar hevesli olduklarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Sosyal ve kültürel etkinlikerimizi, belediyecilik anlayışımızın bir parçası olarak devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.