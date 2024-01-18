Kitap okuma alışkanlığı da bunlardan biridir ve çoğu insanın kendisi için belirlediği en önemli ve gerekliliği yüksek hedeflerden biridir. Ve haklı olarak: İyi bir kitap son derece tatmin edici olabilir, size günlük ufkunuzun ötesindeki şeyleri öğretebilir ve o kadar canlı karakterler yaratır ki, onları gerçekten tanıyormuşsunuz gibi hissedersiniz.

Çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde kitap okumak, eğer gerçekten edinmek istediğiniz bir alışkanlıksa, bu alışkanlığa sahip olmanın bazı yolları var elbet.

Öncelikle, ilgi alanınıza göre okurken eğlenebileceğiniz güzel kitaplar edinmeyi düşünebilirsiniz. Eğer berbat bir kitabınız varsa (yani ilginizi çekmeyen) ve kendinizi onu okumaya zorluyorsanız, bu bir angarya gibi görünecektir ve okumak size oldukça zor gelecektir. Bu hisleri arka arkaya birkaç gün size yaşatan bir kitap okuyorsanız, kitabı bırakıp gerçekten seveceğiniz bir kitap bulmalısınız.

Adım Adım Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmak

Ömür boyu düzenli kitap okuma alışkanlığı edinebilmek için yapabileceğiniz bazı basit alışkanlıklar var ve bunları sizler için makalemizde bir araya getirdik, işte “kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?” sorusunun maddeler halinde cevabı:

Zamanları Ayarlayın

Daima Bir Kitap Taşıyın

Bir Liste Yapın

Sessiz Bir Yer Bulun

Televizyonu / İnterneti Azaltın

Çocuğunuza / Kardeşinize Okuyun

Günlük Tutun

İkinci El Kitapları Tercih Edin

Bir Kütüphane Alışkanlığı Edinin

Eğlenceli ve İlginizi Çeken Kitaplar Okuyun

Zevkli Hale Getirin

Bir Hedef Belirleyin

Bir Okuma Saatiniz ve Okuma Gününüz Olsun

Zamanları Ayarlayın

Her gün en az 5-10 dakika boyunca kitap okuyabileceğiniz birkaç belirli zamanınız olmalıdır. Bu kısa zamanlar, neredeyse her gün ayırabileceğiniz bir zaman olmalıdır. Örneğin, kahvaltıda ve öğle yemeğinde (ve hatta yalnız yiyorsanız akşam yemeğinde) okumayı alışkanlık haline getirin.

Elbette bu biraz zor olabilir, ancak dinlenme zamanlarınızı ve gece uykuya dalmadan hemen öncesi gibi bazı zamanları da ekleyerek günlük kitap okuma sürenizi 30 ila 40 dakikalara kadar çıkarmanız mümkün. Bu harika bir başlangıç ​​ve tek başına mükemmel bir günlük okuma alışkanlığı olacaktır. Ek boş zamanlarınıza göre bu süreyi artırmak sizin elinizde.

Daima Bir Kitap Taşıyın

Nereye giderseniz gidin yanınızda bir kitap alın. Evden çıktığınızda, en azından ehliyetinizi, anahtarlarınızı alırken, yanında kitabınızı da her zaman bulundurmaya çalışın. Kitap sizinle kalsın ve onu ofise, iş projesine, randevulara ve neredeyse gittiğiniz her yere götürün, kesinlikle okumayacağınız zamanları istisna tutabilirsiniz elbette. Beklemeniz gereken kısa da olsa bir zaman dilimi oluştuysa (doktor sırası gibi), kitabınızı açıp okumak için mükemmel bir fırsattır.

Bir Liste Yapın

Okumak istediğiniz tüm harika kitapların bir listesini tutun. Bunu günlüğünüzde, bir cep defterinde, kişisel ana sayfanızda, kişisel bloğunuzda ve her yerde saklayabilirsiniz. İnternette veya herhangi bir ortamda iyi bir kitap gördüğünüz veya duyduğunuzda listenize veya slaytlarınıza eklemeyi unutmayın. Devamlı değişen bir liste tutun ve okuduklarınızın üstünü çizin. Hatta o kitaplarla ilgili internette anketlerin sorularını çözün.

Sessiz Bir Yer Bulun

Evinizde rahat bir sandalyede oturabileceğiniz ve iyi bir kitapla kesintisiz bir şekilde kıvrılabileceğiniz bir yer bulun. Dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmek için sandalyenin yanında televizyon veya bilgisayar olmamalı, müzik veya gürültülü aile üyeleri / oda arkadaşları da mümkünse olmamalıdır. Böyle bir yeriniz yoksa, bir tane oluşturmaya çalışın.

Televizyonu / İnterneti Azaltın

Gerçekten kitap okuma alışkanlığı edinmek istiyorsanız, TV ve İnternet tüketimini azaltmayı deneyin. Bu birçok insan için zor olabilir. Yine de, İnternet / TV’yi düşürdüğünüz her dakikayı, daha fazla okumak için kullanabilirsiniz. Bu, size saatlerce kitap okuma süresi yaratabilir. Ek olarak ücretli ve ücretsiz PDF kitapları da tercih edebilirsiniz.

Çocuğunuza / Kardeşinize Okuyun

Bilime göre çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın en iyi yolu, onlara kitap okumaktır. Nasıl mı?

Çocuğunuz varsa, onlara kitap okuyabilirsiniz. Hem sizde, hem de çocuklarınızda kitap okuma alışkanlığı oluşturmak için en iyi yollardan biridir. Bu, çocuklarınızın gelecekte hayatlarında başarılı ve verimli olmalarına da yardımcı olacaktır. Harika çocuk kitapları bulun ve onlara okuyun. Aynı zamanda, farkında olmadan kendiniz de okuma alışkanlığı geliştirmiş olacaksınız. Çocuğunuzla kaliteli bir zaman geçişmiş olacağınızı henüz söylemedik bile.

Günlük Tutun

Okuma listesine benzer şekilde, bu günlükte okuduğunuz kitapların yalnızca başlığı ve yazarı değil, mümkünse başladığınız ve bitirdiğiniz tarihler de olmalıdır. Daha da iyisi, kitapla ilgili düşüncelerinizi her birinin yanına bir not koyun. Okuduğunuz tüm harika kitapları görmek için birkaç ay sonra günlüğe göz atmanın vereceği hazzı ancak bunu uyguladığınızda tadacaksınız.

İkinci El Kitapları Tercih Edin

İkinci el kitapçılar, hem okuduğunuz kitapları belli bir tutar karşılığı verebileceğiniz; hem de uygun fiyata ikinci el kitapları alabileceğiniz yerlerdir. Ayrıca bunun için günümüzde bazı ikinci el alış/satış uygulamaları da mevcut. Ayrıca, insanların okumuş olduğu kitapları alıp sayfalarını çevirmek de farklı bir hazdır. Issız Adam’a sevgilerimizle diyerek bir sonraki maddemize geçelim.

Bir Kütüphane Alışkanlığı Edinin

Bir kitabı ikinci el kitapçıda okumaktan daha uygun bir maliyete getirmenin yolu da kütüphaneleri kullanmaktır. Önceki maddelerimizde belirttiğimiz “sessiz ortam”ı da size sağlayan kütüphaneler, kitap okumak için biçilmiş kaftan niteliğinde bir hazinedir. Kitap okuma etkinlikleri düzenlemek için de kütüphaneleri tercih edebilirsiniz.

Eğlenceli ve İlginizi Çeken Kitaplar Okuyun

Sizi gerçekten kendine çeken ve sürükleyici kitapları bulun. Edebi şaheserler olmasalar bile, okumak istemenizi sağlarlar (ve buradaki amaç tam olarak budur). Zamanla daha uzun ve konuları ağır romanları ve edebi eserleri tercih edebilirsiniz.

Zevkli Hale Getirin

Okuma saatinizi günün en sevdiğiniz saati yapın. Okurken çay veya kahveye eşlik edecek bir kurabiyeden zarar gelmez. Rahat bir sandalyede olduğunuzdan da emin olun, bundan keyif alacaksınız.

Bir Hedef Belirleyin

Örneğin, kendinize bu yıl 50 kitap okumak istediğinizi söyleyin ve ardından bunu başarmaya çalışın. Yine de okumanın tadını çıkardığınızdan emin olun ve hedefi gerçekleştirme kısmını aceleye getirmeyin. Keyif alarak yapın.

Bir Okuma Saatiniz ve Okuma Gününüz Olsun

Akşamları belli bir vakitten sonra televizyonu veya interneti kapatırsanız, sizin ve belki de ailenizin tüm üyelerinin her gece kitap okuyacağı belirli bir saatiniz olabilir (belki akşam yemeğinden hemen sonra). Bunu tüm güne veya daha uzun saatlere yaydığınız ek tatil günleri de olabilir elbet, karar size ve günlük programınıza kalmış. İyi okumalar!