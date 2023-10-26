Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi oluşturan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, 100 milyon liralık dolandırıcılık iddialarıyla gündemdeki isimler haline geldi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Var Böyle Tipler" adıyla bilinen sosyal medya hesabını işleten Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında soruşturma başlattı. İddialara göre, bu çift, reklam bütçesine yatırım yapan insanlara yüksek kâr vaatleri sunarak birçok kişiyi dolandırmıştı.

Talu çiftinin 100 milyon liralık dolandırıcılıktan sonra yurt dışına kaçtığına dair spekülasyonlar da ortaya atıldı.

Dolandırıldığını iddia eden mağdurlar, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayette bulundular. Bu şikayetler üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Talu çifti hakkında bir soruşturma başlattı. Talu çiftiyle ilgili şikayet dilekçeleri, adli makamlara ulaşmayı sürdürüyor.

Soruşturma çerçevesinde, Cumhuriyet savcısı yurt dışına çıkış yasağı talebinde bulundu. Talep, Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi ve Talu çifti hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Kıvanç Talu, memur bir ailenin çocuğu olarak 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adı altında hazırladığı komik videolarla tanınmıştır. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Kıvanç Talu, 2007 yılında reklam yazarı olarak kariyerine başlamıştır. Daha sonra farklı reklam ajanslarında çalışmıştır. 2016 yılında tasarım direktörlüğü görevinden ayrılarak oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Aynı zamanda 2015 yılından beri "Var Böyle Tipler" adlı Instagram sayfasını yönetmektedir.

Beril Talu ise 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. İzmir Özel Türk Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Beril Talu, çeşitli reklam ajanslarında çalışmıştır.