İnegöl Eğitim Bir Sen Temsilciliği tarafından düzenlenen “İnegöl Buluşması” etkinliğinde; Bursa Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Başkan Yardımcıları Adil Yazıcıoğlu, Mehmet Ali Akiş ve Sinan Aktaş, İlçe Mili Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Çelebi ve Serkan Çelik, Sendika üyesi Okul Müdürü, Okul Müdür Yardımcıları ve okullardaki İş Yeri Temsilcileri Yus-Et Restoranda bir araya geldi.

HSY-3 MTAL Müdür Yardımcısı Arif Kalyoncu tarafından okunan Kuran-Kerim ve ardından yapılan duadan sonra söz alan İnegöl Eğitim Bir Sen Temsilcisi Serdar Yücel, “İçimiz buruk bir şekilde bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Üzgünüz, kızgınız, içimiz yanıyor, kabımıza sığamıyoruz. Siyonist İsrail ümmetin sinir uçlarına dokunup ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın garip ve yiğit çocuklarına bombalar yağdırıyor, soykırıma varan katliamlar yapmaya devam ediyor. Özel de Gazze ve Filistin olmak üzere, genelde tüm Müslüman ve mazlum halklara yapılan saldırıları lanetliyoruz. Biliyoruz ki Yüce Allah(c.c) vadettiği ahdini tamamlayacak. Bundan hiç kimsenin kuşkusu yoktur. Şimdilik bize düşen dua, destek ve eylemdir kıymetli dostlar. Konfederasyon ve sendikalar olarak meydanlarda ve tüm platformlarda gür bir şekilde haykırıyoruz haykırmaya da devam edeceğiz. Bu zulme sessiz kalmayacağız. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Bu böyle bilinsin” dedi.

İNEGÖL’DE EĞİTİM-BİR-SEN’NİN YETKİSİ YENİDEN TESCİLLENDİ

Sözlerine sendikal gündemi değerlendirerek devam eden Yücel, “Sendikal gündemimize gelince; yoğun bir şekilde çalışmaya devam edilmektedir kıymetli dostlar. 15 Mayıs 2023 tarihinde yapmış olduğumuz mutabakata göre 1079 üye ile İnegöl’ümüzde ki yetkimiz çok şükür yeniden tescillendi. Geçtiğimiz yıldaki zorlu şartlara rağmen yetkiyi almamıza yardımcı olan siz kıymetli dostlarımıza, dava arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu yolculuk da bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

YETERSİZ OLABİLİR AMA ASLA DEĞERSİZ DEĞİLDİR

Yücel, “Ayrıca Ağustos ayında tamamlanan 7. Dönem toplu sözleşmede kısmen de olsa mutabakat sağlandı. 291 hizmet kolu, 50 tane genel olmak üzere toplam kazanım sayımız 341’dir arkadaşlar. Toplu sözleşmelerde de toplam kazanım sayımız 1007 adettir arkadaşlar. Evet bu kazanım sayısı yetersiz olabilir ama asla değersiz değildir kıymetli dostlar. 3600 ek gösterge için çalışmalarımız devam ediyor. Ara tatillerin bu dönem için uzaktan çevrimiçi olarak yapılması yönündeki çabamız sonuç verdi. Kariyer basamakları sınav ücretinin iptali, meslek kanunu revizesi gibi birçok konuda çalışmalarımız ve çabalarımız sürüyor kıymetli arkadaşlar. Özlük haklarımızda iyileşme, özgürlük alanımızda genişleme mücadelemiz devam edecek olup, bu konuda “Sefer bizden zafer Allah’tan.” Şiarıyla yolumuza devam ediyoruz kıymetli dostlar. İlk defa yönetici görevlendirme takvimi neticelendi. Göreve atanan tüm yeni idarecilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sözlerimi burada bitirirken, Hepimizin gecesi hayr olsun. Ayaklarınıza sağlık. sağ olun var olun değerli dostlar” dedi.

EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ İKİNCİL GÖREV OLMAKTAN ÇIKARILMALIDIR

Bursa Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Eğitim kurumları yöneticiliğinde kısa süreli ve sürekli değişiklikler, liyakat ve kariyer ekseninde amaca özgü ve sürdürülebilir bir görevlendirme/atama sisteminin kurulamamasına neden olmaktadır. Eğitimde nicel anlamda takdire değer başarılar elde edilmesine rağmen eğitim kurumu yönetimi ve yöneticiliği alanında ayakları yere sağlam basan ve gelecek için güven veren, eğitim reformlarının taşıyıcısı olacak bir eğitim kurumu yöneticiliği hâlâ kurulamamıştır. Bu makama yaraşır yöneticilerin yetiştirilmesi, öğretmenlik ve yöneticilik tecrübelerinin harmanlanması ve eğitim yöneticiliğinin profesyonelleşmesi amacına hizmet edecek bir eğitim kurumu yöneticiliği düzenlemesinin zamanı gelmiş hatta geçmektedir. Türkiye’de eğitim kurumu yöneticiliği hakkındaki genel kanaatin, yöneticiliğin bir uzmanlık alanı olmadığı, belli bir süre hizmet etmiş olmanın yöneticilik yapmak için yeterli olduğu yönünde olduğunu; hâlbuki eğitim kurumu yöneticilerinin, kurumlarını huzurlu ve başarılı kılabilecek en kritik aktörler olduğunu vurgulayan Öner, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yüzden eğitim kurumu yöneticiliği oldukça önemlidir ve önemsenmelidir. Kaliteli eğitim hedefine ulaşmak, sadece eğitim sisteminin, felsefesinin, yönetim süreçlerinin gereklerinin karşılanmasıyla elde edilebilir bir sonuç değildir. Bunun ötesinde, kaliteli eğitim, iyi öğretmen ve nitelikli yönetici ilişkisini ve ikilisini zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde ilk eşik aşılamadığı için, ikinci ve asıl eşik bir türlü gerektiği şekilde masaya yatırılamamıştır. Fakat öğretmene ve eğitim kurumu yöneticiliğine/yöneticilerine dair gündemin oluşması için sisteme, felsefeye dair sorunların çözümünü bekleme hatasına da düşmemek gerekiyor. Bu bakış açısıyla ve öğrenci başarısında öğretmenlerden sonra en yüksek etkiye sahip olan faktörün eğitim kurumu yöneticisi olduğu gerçeğinden hareketle; eğitimin yönetimini, okulların yöneticilerini hem dünya uygulamaları hem ülkemizin geçmiş uygulama ve mevzuatları üzerinden kurgulayan sürdürülebilir bir eğitim kurumu yöneticiliği sürecinin inşasının gerektiğine inanıyoruz. Çünkü öğrencilerin ferdî başarısında öğretmenlerin muazzam etkisinin okul geneline yayılması ve daha büyük ölçekte başarıya ulaşılması, lider karakterli eğitim yöneticilerinin görev başında olmasıyla mümkündür.”

EĞİTİM ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR DİYORUZ

Acar, “Öğretmenlik mesleğinin daha fazla örselenmemesi için şiddet sorununa bir an önce çözüm bulunması çağrısında bulunarak, “Bu gidişata acilen dur denilmeli, eğitim çalışanlarının, kamu görevlilerinin can güvenliğini sağlayacak yasal düzenleme bir an evvel yapılmalıdır. Şiddetin sıradanlaşması kanıksanması çok büyük bir toplumsal sorun. Şiddet, gündelik hayata sirayet ettiği oranda toplumsal barışı tehdit eden, sosyo-kültürel bünyeyi kemirip çökerten bir olgudur. Bu nedenle, şiddetle topyekûn ve yapısal mücadele hayati önem taşımaktadır. Şiddeti doğuran ortam ve nedenlerle mücadele edilmeli, bu doğrultuda şiddetle mücadelede kamusal seferberlik başlatılmalıdır. Bununla birlikte, acil önlem olarak ivedilikle kamu görevlilerine yönelik şiddetin faillerine etkili ve caydırıcı cezalar verilmeli, şiddetin hiçbir makul gerekçesinin olmadığı, olamayacağı ortaya konulmalı, her canı sıkılanın şiddete başvurmasının önüne geçilmelidir.”

Acar, eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması ve eğitim çalışanlarına karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemlerde ve davalarda personelin talebi üzerine bakanlığın hukukî yardımda bulunması noktasında düzenleme yapılmasının elzem olduğunu dile getirdi.

SORUNLARI ÇÖZENDE, ÇÖZECEK OLANDA EĞİTİM BİR SEN’DİR

Acar, “Eğitim çalışanlarının mali ve sosyal haklarıyla ilgili çalışmalar yapmakla, kazanımlar üretmekle, ekonomik şartlarının iyileştirilmesini sağlamakla yetinmiyoruz. “Sendikacılığımızda, hak ve özgürlük mücadelemizde, çalıştığımız, hizmet ürettiğimiz alanın çerçevesiyle ilgili değerlendirmeler, eleştiriler, öneriler, teklif ve tepkiler üretmek de var. Sendikacılığın sadece üye kaydederek yapılmayacağını, toplu sözleşme imzalamakla sınırlı kalamayacağını, mali ve sosyal hakları artırmanın, çalışma şartlarını insan onuruna, saygın iş anlayışına uygun hâle getirmenin yeterli olmayacağını çok iyi biliyoruz. Bizi biz yapan başka bir husus daha var. Biz bütün mazlumların, mağdurların, ezilenlerin yanındayız. Filistin davası başta olmak üzere, mazlum ve mağdur coğrafyaların sesi ve umudu olmaya, küresel ifsada, zorbalığa, emperyalizme ve kapitalizme karşı durarak adil bir dünya için mücadele etmeye, akademisyeninden öğretmenine, idari personelinden yardımcı hizmetlisine tüm eğitim çalışanlarına ‘Yaparsa Eğitim-Bir-Sen yapar’ sözünü söyletmeye, hak, emek, adalet mücadelesinde kamu görevlilerinin beklentilerini karşılamak, aştığımız 1007 kazanım çıtasını daha yukarılara taşımak için ter akıtmaya, ‘Diğerlerine göre değil, değerlerine göre sendikacılık’ şiarıyla biz olarak, biz kalarak, ‘biz’i büyütmek için hedef üye sayısını yakalayıp tüm zamanların rekorunu kırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Dünya, sendika ve eğitim gündemine dair değerlendirmelerde bulduğumuz başarılı organizasyona katılım, katkı ve destekleri için Şube Başkan Yardımcılarıma, İlçe Başkanımız Yönetimine, Şube Müdürlerimize, Kurum Müdür ve Müdür yardımcısı dostlarımıza, İş Yeri Temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum. Rabbim adımlarımızı bereketlendirsin ayaklarımızı ahdimiz ve kardeşliğimiz üzere sabit kılsın; birlik-beraberlikten ayırmasın inşallah” diyerek sözlerini bitirdi.

Yapılan konuşmaların ardından İnegöl Eğitim bir Sen Temsilciliği tarafından düzenlenen “İnegöl Buluşması” programı sona erdi.