Kıymalı karnıyarık yapmak için gerekli olan malzemeler:

1 kg patlıcan

2 adet orta boy soğan

250 gr kıyma

1 t.k tuz

2 adet domates rendesi

1 ç.k biber salçası

1 ç.k karabiber

Yarım demet ince kıyılmış bir maydanoz

1 ç.k toz şeker ve kuru nane

2 diş sarımsak

Patlıcanları kızartmak için ve kıymayı kavurmak için yağ zeytinyağı

1 s.b su ve bir t.k salça içinde eritilir.

Kıymalı Karnıyarık Yapılışı ise şu şekilde:

Öcelikle patlıcanlar yıkanır ve alacalı şekilde soyularak orta kısmından bıçakla yarık açılır. Daha sonra büyük bir leğene bolca miktarda su konulur ve içine bir çorba kaşığı tuz ve toz şeker ilave edilerek ve patlıcanlar içinde yirmi dakika bekletilir.

20 dk sonra kara suyu çıkan patlıcanlar hafifçe sıkılır ve tekrar soğuk bir suyla durulanır. Ardından Patlıcanların suyu kağıt havlu ile alınır.

Teflon bir tavaya bolca yağ konularak patlıcanlar arkalı önlü bir şekilde kızartılır ve geniş bir tepsiye kağıt havlu konularak üzerine koyulan patlıcanların yağı emdirilir.

İki tane soğan rendelenir ve domatesler rendelenir, maydanozlar yıkanarak ince bir şekilde doğranır.

Sonra Teflon bir tavanın dibini kaplayacak şekilde yağ konularak ilk olarak soğanlar sonra kıyma konularak kavrulur ve domates rendesi ile salçada içine ilave edilerek bir müddet kavrulur. Sonra İçine tuz, baharatlar ile maydanoz ve şeker ilave edilir.

Patlıcanların içine hazırladığımız kıymalı ve soğanlı harç yerleştirilir ve patlıcanlar geniş bir tencereye dizilerek ve her bir patlıcanın üzerine ince biberler ve minik kıyılmış domatesler yerleştirilir. Ardından 1 su bardağında 1 tatlı kaşığı kadar salça eritilir ve bu salçalı su patlıcanların yan tarafından yavaşça tencereye koyulur (akıtılır) ve ocağın altı kısılarak patlıcanlar iyice pişirilir.

Ardından Pişen Kıymalı Karnıyarık bir müddet dinlendirildikten sonra cacık ve yoğurt veya salata eşliğinde servis yapılır. Lezzetli olması dileklerimle.