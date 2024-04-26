Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Hasan Basri Çantay Yurdu’nda gerçekleştirilen ‘Fidan Dikim Etkinliği’ ile yurtta barınan öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu. Fidan dikim etkinliğini, Balıkesir Valiliği koordinesinde Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirildi.

Yurtlar sadece barınma alanları olarak değil; aynı zamanda gençlerin sosyal ve kültürel etkileşimlerini yaşadığı ortamlar olarak da önem taşıyor. Bu nedenle yurtlarda kalan öğrencilerin ders dışı zamanlarını olumlu bir şekilde değerlendirmeleri için çeşitli etkinlikler ve faaliyetler düzenleniyor. Bu tür etkinlikler, gençlerin sosyal ve akademik gelişimine katkı sağlamak, milli, manevi ve insani değerleri tanımalarına yardımcı olmak ve doğaya olan sevgilerinin arttırılması amaçlanıyor.

Hasan Basri Çantay ve Balıkesir Kız Yurdu öğrencileri, ağaç ve orman sevgisi konularında bilinçlenmek, gençlerin çevre faaliyetlerinde etkin rol almaları ve yaşadıkları çevreye duyarlılıklarının artırılması hedefiyle fidan dikim etkinliğinde bir araya geldiler.

Vali İsmail Ustaoğlu,” Bugün gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte fidanları toprakla, umutları yarınlarımızla buluşturacağız. Unutmamalıyız ki ağacıyla, ormanıyla, taşıyla, toprağıyla bu cennet vatan hepimizindir. Bu bilinçle hareket ederek, gelecek nesillere en değerli ve en paha biçilmez bir miras olarak, uygarlığın en temel göstergesi olan ağacı ve ormanı bırakmalıyız. Toprakla buluşturduğumuz bu fidanların ülkemiz, şehrimiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Adem Özalp, ” Ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi, insanların sağlığına ve refahına katkıları, çevre kirliliğinin azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına kritik önem taşır. Ağaçların, insanların sağlığına ve refahına katkıları, çevre kirliliğinin azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve doğal yaşam alanlarını korumak gibi birçok farklı alanda etkileri bulunuyor Bizler de geleceğimiz olan gençlerimize, çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hep birlikte doğaya katkı sağlamak için fidan dikim etkinliklerine katılmaya devam edelim. Bu anlamlı etkinliğe, katkı sunan ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Fidan dikim törenine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Orman Genel Müdürü Kemal Kayıran, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ve birim müdürleri ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikle dikilen fidanlar geleceğe bir armağan olarak bırakılarak, yıllar boyunca yaşam alanlarına renk katacak ve doğal dengenin korunmasına katkı sağlayacak.