Kızamık, deride kızarma ve döküntülere neden olan bir virüs türüdür. Genel olarak hava ve temas yoluyla kişiden kişiye bulaşan kızamık virüsünün ortalama kuluçka süresi 10 ila 14 gün arasındadır. Vücuda girdikten sonra bağışıklık kazanılan ve bir daha herhangi bir semptoma neden olmayan bu virüs, vücuda aşı yoluyla da verilir. Bu sayede bağışıklık kazanılır ve hastalığın semptomları tamamen ortadan kalkar.

Daha önce hastalığı geçirmemiş olan bir birey veya aşı olmamış olan bir birey, kızamık hastasının yakınlarında bulunması durumunda direkt olarak hastalığı kapar. Özellikle kış aylarının sonları ve ilkbahar aylarının gelmesiyle birlikte hastalığın yayılım hızı artar.

Kızamık Belirtileri Nelerdir?

Kızamık belirtileri konusunda en sık rastlanan belirtinin cilt dökülmeleri olduğu söylenebilir. Hastalık nedeniyle vücutta ufak çaplı kırmızı veya kahverengi, hafif kabarık noktalar oluşur. Bu noktalar hafif kaşıntılara neden olabilir ve genel olarak kafa bölgesinden başlayarak, ayaklara doğru yayılım gösterirler. Hastalığın vücuda girmesinden yaklaşık 10 gün sonra bu belirtinin ortaya çıktığı görülür. Deri hızlı bir şekilde dökülür ve döküntü ile birlikte hastanın yüksek ateş yaşadığı da söylenebilir. Döküntülerin devam süresi 4 gündür ve bu süre boyunca hastanın ortalama 40 derece ateşinin olduğu görülür.

Bu belirtilerin dışında da hafif bir şekilde gerçekleşen birçok belirti söz konusudur. Özellikle burun akıntısı, baş ağrısı, kuru öksürük gibi soğuk algınlığı belirtilerinin ortaya çıktığı görülür. Soğuk algınlığı belirtilerinin yanı sıra ağız içerisinde beyaz lekeler meydana gelir. Her hastada bu belirti çıkmasa da genel olarak görüldüğü söylenebilir. Hastalık nedeniyle gözlerin ciddi anlamda hassaslaştığı fark edilir. Gözlerin iltihaplanması, kızarması, ışığa karşı çok duyarlı olması ve göz ağrıları, hastalık nedeniyle ortaya çıkan belirtiler arasında yer alır.

Bu belirtilerin yanı sıra boğaz ağrısı ve halsizlik de görülebilir. Belirtilerin şiddeti her geçen gün artar ancak tıbbi müdahaleler sayesinde çok daha hafif atlatılabilir. Bu nedenle hastaların söz konusu belirtileri yaşamaları durumunda en erken şekilde tedavi olmaları, sürecin kolay geçmesi açısından önemlidir.

Tedavi Şart mı?

Kızamık Tedavisi

Kızamık, vücuttan kendi kendine de atılabilen bir hastalıktır ancak hassas bünyelerde, hastalık nedeniyle ortaya çıkan semptomlar, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Hastalığın semptomlarının ağırlaşması durumunda tedavi kesinlikle şarttır. Hastalığa hiç yakalanmadan aşı olmanız da zaten önemli tedavi yöntemlerinden biri olarak bilinir.

Tedavinin konusunda asıl olarak önem taşıyan husus 15 aydan küçük bebeklerdir. Bebekler, hassas bünyeleri nedeniyle tıbbi destek almadan tedavi olamayabilirler. Bu yüzden bebeklerin direkt olarak hastaneye götürülmesi gerekir. 15 ay ile 5 yaş aralığındaki çocukların ise tedaviye ihtiyaç duymadan atlatabilmeleri mümkündür ancak her ihtimale karşı tedavi olmaları önerilir.

Hastalığın hassas vücutta tedavi edilmemesi durumunda sebep olabileceği birçok sorun söz konusudur. Beyin ve beyne bağlı yapılarda hasar, kalp problemleri, sinir problemleri, karaciğer enfeksiyonu ve çeşitli göz hastalıkları, hastalığın boyut olarak ilerlemesi durumunda ortaya çıkabilen önemli sağlık sorunlarıdır. Bu yüzden kızamık tedavi kesinlikle şarttır.

Kızamık Tedavi Nasıl Yapılır?

Kızamık tedavisi genel olarak hastalığın bulaşıcılığını azaltmak ve semptomlarını hafifletmek amacıyla uygulanan bir tedavidir. Genel olarak ateş düşürücü ilaçların tedavi sırasında kullanıldığı görülür. Vitamin takviyeleri, solunum yolları semptomlarını hafifletecek ilaçlar ve serum globülni, hastalığın bilinen tedavi yöntemleridir.