Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü kızartma yağlarına yönelik denetimlere sıkı bir şekilde devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ülke genelinde başlattığı ‘Kızartma Yağlarına Yönelik Denetimler’ il ve ilçe müdürlükleri gıda kontrol görevlileri tarafından Bilecik’teki toplu tüketim yerlerinde yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, toplu tüketim yerlerinde kızartmada kullanılan katı ve sıvı yağlara ilişkin denetim seferberliği başlatıldığını ve Bilecik’teki denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirtti. Mevzuat gereği, gıda sektöründe kullanılan kızartma yağlarının belli aralıklarla değiştirilmesi gerektiği, değiştirilmeyen yağların yapısı bozulduğu ve açığa çıkan kimyasallar da insan sağlığına çok ciddi zararlar verebildiği belirtildi. Polar maddede 25 derece sıcaklıkta ise 180 derecede bekletildiği belirtildi. Yapılan denetimlerde bunun üzerinde bir değer bulduğunda numune alınarak laboratuvara gönderilip, nihai durumda da kızartma yağının analiz sonuçları mevzuata uygun değilse 5996 sayılı kanunun ilgili hükmüne göre idari para cezası uygulandı. Tarladan sofraya kadar olan aşamalarda gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın ve güvenilir gıdayı vatandaşlara sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Yoldaş, "tüketicilerin gıda ile ilgili olumsuz bir durumla karşılaştığında ALO 174 gıda hattını arayabilir ve bu durum gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı. Bilecik’te 2023 yılında; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik olarak toplam 3 bin 388 resmi kontrol gerçekleştirildiği belirtildi.