Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla Girne Kapısı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldıKKTC (İGFA) - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41'inci kuruluş yıldönümü ülkede törenlerle kutlanıyor.

Girne Kapısı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören sonrasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Anıt Özel Defteri’ni imzaladı.

Tatar, deftere şunları kaydetti:



“Aziz Atamız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıldönümünde bir kez daha manevi huzurunuzda bulunuyoruz. İlke ve devrimlerinizi kalpten benimseyen Kıbrıs Türk halı, laik ve demokratik yapısını koruyarak Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle bilim ve çağdaşlık yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin zaferle taçlandığı bu anlamlı günde, hem aziz şehitlerimizi anmak, hem de size olan saygımızı bir kez daha dile getirmek için buradayız. Kıbrıs Türkleri, en zor anlarında sizden aldıkları ilhamla Kıbrıs’ta Türklüğü koruma mücadelesi vermiş ve bu yolda büyük fedakarlıklarda bulunmuştur. Sizlerin bize aşıladığı o sarsılmaz mücadele ruhu ve kurucusu olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği sayesinde kazandığımız özgürlüğümüzü aynı inançla koruyacağımıza ant içtik. Bize bıraktığınız ışık, yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Bu duygularla sizi bir kez daha derin saygı ve minnetle anıyoruz”

Öte yandan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti. Ada'daki KKTC'nin 41. yıl dönümü kutlamalarına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.