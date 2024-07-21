Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yılı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait 50 gemi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçit töreni icra etti.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılı dolayısıyla KKTC'de icra edilen geçit törenine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Geçit törenini KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in de takip ettiği geçit törenini Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler de beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile izledi.

Fıtrat değişir sanma, Bu kan yine o kandır! ????????Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yılı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait 50 gemi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçit töreni icra etti.KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’ın, KKTC Meclis Başkanı Sn. Zorlu Töre’nin… pic.twitter.com/MAOLtFVvxq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2024

Törende helikopterler ve muharip uçaklar da yer alırken, Türk Yıldızları da gökyüzünde nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan paylaşım, "Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır" başlığıyla yayımlandı.