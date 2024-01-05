Koç Üniversitesinde yılın ilk ayında ödenen burslara zam yapılmadığı ve üniversite ile çalışan öğrencilere saatlik yalnızca 38 TL ödendiği gerekçesiyle, öğrenciler üniversiteyi protesto etti. Üniversite girişinde toplanan ve “Harçlık Değil Burs İstiyoruz” şeklinde slogan atan öğrenciler, bu ücretlerle geçinemediklerini iddia etti.

Öğrenciler ayrıca, üniversitenin para karşılığı öğrenci çalıştırması yapılan Kısmi Çalışma Programında çalıştıkları saatlerin, üniversite tarafından 20 saatten fazla olarak kayda geçilmediğini, bir saatlik çalışmaları karşısında bir kahve bile alamadıklarını belirtti.

Öğrencilerin iddiasına göre, gönüllü öğrenci temsilcileri son iki aydır üniversitedeki problemler ve bursların yetersizliğiyle ilgili raporlarını sunmaya çalıştıkları fakat ne raporları ne de söylemleri üniversite tarafından dikkate alınmadıklarını, rektörlükten defalarca toplantı talep ettikleri ve raporları defalarca kez gönderdikleri yine de bir cevap alamadıklarını kaydeden öğrenciler üniversite yönetiminin sorunlarını çözmek için hiçbir şey yapmadıklarını kaydetti.