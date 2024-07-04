Kocaeli 1. Balkan Halk Oyunları Festivali; Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan Moldova, Sırbistan, Macaristan ve Azerbaycan’dan gelen halk oyunları ekibiyle coşkuyla başladı.

Halk oyunları kulüpleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin birlikte organize ettiği Kocaeli 1. Balkan Halk Oyunları Festivali başladı. Birçok farklı Balkan ülkesinden misafirlerin katıldığı festival, yöresel kıyafetlerin giyildiği ve ülke bayraklarının sergilendiği kortej yürüyüşü ile İzmit Cumhuriyet Bulvarından başladı. Renkli görüntülerin oluştuğu kortej, Merkez Bankası’ndan başlayıp Kent Meydanı’nda sona erdi. Festivalde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, "Festivalin düzenlenmesi için yoğun emek sarf eden Mehmet Ali Paşa Hoytag Halk Oyunları Spor Kulübü başkanı ve yönetimine, diğer tüm derneklerimize ve paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu festivalin önümüzdeki süreçte geleneksel hale gelmesini temenni ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, birçok alanda verdiğimiz ön açıcı desteklerin yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarına, kültür sanat etkinliklerine, kısaca sosyal hayatı güzelleştiren tüm faaliyetlere her zaman destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Yakın coğrafyamız başta olmak üzere birçok bölgeyle olduğu gibi Balkan coğrafyasıyla da yüzyıllara dayanan ilişkilerimiz, ortak tarihimiz ve hiçbir zaman eksilmeyen güçlü gönül bağlarımız var. Nesilden nesile aktarılan bu bağların daha da güçlenmesi için bu gibi sosyal, kültürel etkinlikler son derece önemlidir” dedi.

Festivale Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan Moldova, Sırbistan, Macaristan ve Azerbaycan’dan halk oyunları ekipleri katılıyor

Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Spor Kulübü Başkanı Özkan Göçenler ise "Yıllardır Kocaeli’mizden Balkanlara sürekli gidiyoruz. ’Gezelim Görelim’ etkinliğini Batı Trakya, Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek’te yaptık. ’Bunu Kocaeli’de niye yapmayalım’ dedik ve bugün buraya 450 halk oyunları dansçımızı getirdik. Bizlere verdiği destekten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Açılış programındaki protokol konuşmalarından sonra halk oyunları dansçıları yöresel oyunlarını seyircilere sergiledi. Kocaeli 1. Balkan Halk Oyunları Festivali, Kocaeli’nin çeşitli ilçelerinde 5 gün boyunca sürecek. Festivale Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan Moldova, Sırbistan, Macaristan ve Azerbaycan’dan halk oyunları ekipleri katılıyor.