Başiskele'de yapımı süren Vezirçiftliği Kapalı Spor Salonu'nda çalışmalar devam ediyor.

Başiskele Belediyesi tarafından Vezirçiftliği Mahallesi'ne kazandırılacak projenin inşaat süreci planlandığı şekilde ilerliyor. Temeli geçen ağustos ayında atılan ve çelik konstrüksiyon montajı tamamlanan tesiste, çatı paneli kaplaması ile duvar örme işlemleri sürüyor. Zemin şapının atıldığı, elektrik ve mekanik altyapı işlerinin devam ettiği yapıda, ekipler su deposu ve tribün demir kalıp çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Toplam 2 bin 128 metrekare arsa üzerine inşa edilen tesis, 869 metrekare taban oturumu ve asma katıyla birlikte bin 136 metrekare kapalı alana sahip olacak. Basketbol ve voleybol gibi çeşitli salon sporlarına uygun altyapıya sahip olacak merkezin, gençlerin fiziksel gelişimlerine katkı sunarak onları spora teşvik etmesi hedefleniyor.