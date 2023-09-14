Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi girişini asfaltlandı, taksi durağı için de durak cebi yapıldı. Umuttepe Hastanesi Acil Servis girişi de asfaltlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşım noktasında hayatı kolaylaştırıcı yatırım hizmetlerini sürdürüyor.

Kocaeli Şehir Hastanesi girişini asfaltlayan Büyükşehir ekipleri Şehir Hastanesinde hizmet verecek taksi durağı için de durak cebi yaptı. Kocaeli Üniversitesi Kampüsünde bozulmaların meydana geldiği asfalt kısımlar sökülerek yeniden asfaltlanırken, Umuttepe Hastanesi Acil Servis girişi de Yol Bakım Timi tarafından asfaltlandı.