Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı prestijli projeler arasında yer alan, Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda hazırlıklar hızla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kaba inşaatı tamamlanan ve iç tefrişat imalatları süren projede, basketbol sahasının duvarlarında boyama çalışmaları sürüyor.

Çayırova’nın geleceğine hizmet edecek ve nice milli sporcunun yetişmesine olanak sağlayacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin prestijli projeleri arasında yer alan ve Atatürk Mahallesi’nde yükselen projede, iç tefrişat çalışmaları hızlandı. 5 dönümlük arazi üzerinde yapılan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda 10 branşta aynı anda toplamda 11 branştan sporcu antrenman yapma imkanına sahip olacak. Proje kapsamında Çayırova’ya Uluslararası Basketbol Federasyonu (FİBA) standartlarına ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapma olanakları bulunan bir basketbol sahası da kazandırılıyor.

DUVAR BOYAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

7’den 70’e tüm Çayırovalıların faydalanabileceği bir tesis olarak tasarlanan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda iç tefrişat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bununla birlikte Çayırova Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda bulunan basketbol sahasında da duvar boyama çalışmaları sürüyor. Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesi tamamlandıktan sonra, Çayırova’ya basketbolu sevdiren ve Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’na da ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 3 bin 500 kişilik seyirci kapasitesiyle de sporseverleri ağırlayacak proje, en kısa sürede tamamlanarak Çayırovalıların kullanımına sunulması amaçlanıyor.