Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Sivaslılar Derneği Yüksek İstişare Kurulu'nun düzenlediği programa konuğu oldu. Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Kadir Zortaş'ın ev sahipliğini üstlendiği programda Kocaeli ile Sivas'ı kardeş şehir oldu. Programda Başkanlar Büyükakın ile Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Kocaeli ile Sivas'ı kardeş şehir yapan protokolü imzaladı. İmza töreninin ardından konuşan Başkan Büyükakın iki şehir arasındaki gönül bağını, kültürel ve sosyal iş birliği ile daha da pekiştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını vurguladı. Büyükakın, 'Ortak hedefimiz; şehirlerimize değer katmak, hemşehrilerimiz arasındaki dayanışmayı artırmak ve geleceğe güçlü bağlar bırakmaktır. İki şehir arasındaki yolu yaptık. Kardeş şehir anlaşmamızın en önemli faydalarından biri bu olacak. Buradan başlattığımız birliktelik inşallah bütün ülke sathına yayılacak. Bu anlaşmanın birlik beraberliğimize katkı sağlamasını, ülkemize ve iki şehrimize de bereket getirmesini temenni ediyorum' dedi.

Adem Uzun da kardeş şehir protokolünün hayırlı olmasını diledi.