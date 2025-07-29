Kocaeli İzmit Belediyesi yöneticileri, muhtarlarla birebir görüşerek çözüm odaklı adımlar atmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, mahalle muhtarlarıyla iş birliğini güçlendirmek amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdem Arcan ve Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Ziyaretlerde Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy, Kuruçeşme Fatih Mahalle Muhtarı Musa Temel, Doğan Mahallesi Muhtarı Saadettin Ölmez, Arızlı Mahalle Muhtarı Ruhan Menteş, Kabaoğlu Mahalle Muhtarı Gökhan Köysu, Yenimahalle Muhtarı Gökhan Lençber ve Tüysüzler Mahalle Muhtarı Songül Yalçın ile bir araya gelindi. Gerçekleştirilen buluşmalarda belediye hizmetleri ve mahallelerin ihtiyaçları üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.