Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 500 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 sikke ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Karamürsel’de ikamet eden bir şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 500 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 87 tabanca fişeği, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 Sikke ele ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.