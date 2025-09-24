Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki birim, Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ile koordineli bir şekilde çalıştı. 3 ambulans ve sağlık personeli, haftanın 7 günü Kandıra, Karamürsel ve Darıca sahillerindeki sabit noktalarda hizmet verdi.

Ekiplerin en sık müdahale ettiği vakalar arasında bayılma, tansiyon yükselmesi, burkulma, kesik, kırıklar, trafik kazaları ve güneş çarpması yer aldı. Gerekli durumlarda ilk müdahalesi yapılan hastalar, ileri tetkik ve tedavi için sağlık kuruluşlarına nakledildi.

Cebeci, Kumcağız, Kerpe, Bağırganlı ve Altınkemer gibi yoğun plajlarda hazır bulunan ekiplerin yürüttüğü çalışmalar, tatilcilerin güvenli bir sezon geçirmesine katkı sağladı. Yetkililer, bu yaz sezonunda KOSKEM’in görev alanında ciddi bir boğulma vakasının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtti.