Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşımı 15 dakikaya düşürecek tramvay hattı törenle hizmete girdi. Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Hattın Şehir Hastanesine günde 50 bin yolcu kapasitesi oluşturmasını bekliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yapımı tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, törenle hizmete başladı. 3,1 kilometre uzunluğunda ve 5 duraktan oluşan hat ile Şehir Hastanesine ulaşım 15 dakikaya düşecek. 210 bin taşıma kapasiteli hattın, kentin trafik yükünü önemli oradan azaltması bekleniyor.

Törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vatman koltuğuna geçerek, ilk seferi gerçekleştirdi.

"50 bin yolcu kapasitesi oluşturmasını bekliyoruz"

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu hattımızla birlikte toplu taşımadaki raylı sistemlerin payı ciddi manada artmış olacak. Yüzde 20’lere yaklaşacak. Son bir tramvay hattı ihalemiz daha oldu. Alikahya’da stadın bulunduğu bölgeye uzayacak 3,8 kilometrelik bir hat fakat bu ihalemiz aynı zamanda var olan hattın kuplajını da içerecek. Yapmış olduğumuz yeni ihalede istasyonlarımız mevcudun 2 katına çıkacak. Dolayısıyla var olan tramvay hattı iki araç yanaşacak kapasiteye ulaştığında bir seferlik 300 olan taşıma kapasitesi 600’e çıkacak. Tramvaydaki taşıma kapasitemiz 2 katına yükselmiş olacak. 7 Mart’ta kazmasını vurduğumuz bulunduğumuz noktadan Alikahya’ya gidecek olan proje, aynı zamanda var olan durakların kapasitesinin artırılması 15 yeni tramvay aracı alınması sürecini içeriyor. Mayıs ayı itibariyle zannediyorum bu hattımız diğer hatlara da bağlı olarak çalışacak. Bizim için çok kritik bir yatırım olan hattın, Şehir Hastanesine günde 50 bin yolcu kapasitesi oluşturmasını bekliyoruz" dedi.

"Kuzey Metro Hattının ana gövde aksını oluşturacak"

Ulaşımda devrim niteliğinde projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Büyükakın, "Hat 41’i de devreye aldık. Pazartesi günü itibarıyla hizmete giriyor. Bir nevi metrobüs hattı mantığıyla çalışacak. Ayrı bir hattı olmayacak fakat mantalitesi metrobüse benzeyecek bir toplama hattı aslında. Yatırım programına girmiş olan Kuzey Metro Hattının ana gövde aksını oluşturacak olan bir hat. Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerimizi kapsayan bu hatta tramvaya aktarmayla birlikte aslında şehir hastanesine ulaşma, diğer hastanelere ulaşma konusunda da entegre bir sisteme doğru yönelmiş oluyoruz" diye konuştu.

"416 kilometre kent içi raylı sistem projesini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk"

Kocaeli’nin kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek ve vatandaşların şehir hastanesine ulaşımını kolaylaştıracak bir projeye gerçekleştirdiklerini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise "3,1 kilometre uzunluğunda olan hattımız; Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Şehir Hastanesi olmak üzere 5 istasyondan oluşuyor. Hattımız ile şehrin dışında bulunan Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşım süresi 15 dakikaya düştü. Tramvaylarımız günde 210 bin vatandaş taşıyacak. Hattımız önümüzdeki süreçte Otogar istasyonundan Plajyolu tramvay hattına da entegre olacak" şeklinde konuştu.

"Bölünmüş yol uzunluğunu 376 kilometreye çıkardık"

Kocaeli’yi uluslararası bir ticaret merkezine dönüştürdüklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Başta İstanbul olmak üzere tüm komşularına yüksek standartlı bölünmüş yollarla bağladık. Bölünmüş yol uzunluğunu 376 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara Otoyollarını tamamlayarak, dört bir yanını otoyol ağı ile sardık. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Kocaeli’yi de YHT ile tanıştırdık. Köseköy Lojistik Merkezinin ilk etabını açarak ithalat ve ihracat taşımalarına büyük bir ivme kazandırdık. Az önce de belirttiğim üzere Kocaeli’de yapımı devam eden bir kent içi raylı sistem projemiz daha var. Gebze Sahil-Darıca OSB Metro Hattı. Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile Darıca Sahili arasındaki yerleşimin yoğun olduğu bölgeleri metro konforunda birbirine bağlıyoruz. 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilen hattımız 11 istasyonda hizmet verecek. Bu hat, tasarım hızı 90 kilometre olan araçlarla günde 330 bin yolcuya hizmet edecek kapasitedir. Gar İstasyonu ile Marmaray Hattına entegrasyon imkanı da sunacaktır. Ayrıca OSB İstasyonu’nun 1 kilometre kuzeyinde, yaklaşık 93 bin metrekare alan üzerinde 68 adet metro aracı kapasiteli depo ve bakım alanı da inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Programda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır ile İlyas Şeker, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da hazır bulundu.