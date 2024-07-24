Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde “illegal” çalışarak korsan servis faaliyetine yeltenenlere fırsat vermiyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde yetki belgesi almadan illegal çalışarak korsan servis faaliyetinde bulunan araçlara geçit vermiyor.

Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla kent genelinde korsan servis ve P plaka denetim uygulamalarına düzenli aralıklarla devam ediyor.

Başiskele ilçesinde yapılan denetimlerde 12 araçta ekipler tarafından eksiklikler tespit edildi.

6 ARAÇ MEN, 6 ARACA CEZA

Denetimler kapsamında 12 araçtan 6’sı yetkisiz ve belgesiz çalıştıkları için 60 gün süreyle geçici olarak trafikten men edildi.

6 araca ise eksik evraklardan dolayı idari para cezası uygulandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekiplerinin başta korsan taşımacılık olmak üzere yönetmelikler çerçevesinde çalışılması konusundaki periyodik denetimleri sürecek. Özellikle de korsan taşımacılığını engellemek amacıyla trafik ve jandarma ekipleri ile beraber anlık denetimler gerçekleşecek.