Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, iskan alamadıkları için uzun süredir şantiye elektriğinin kullanıldığı sitenin biriken 7 milyonluk fatura borcu ödenmeyince 140 dairenin elektriği kesildi. Yaşlı, hasta, depremzede, engelli birey ve yenidoğan bebeklerin yaşadığı sitede vatandaşlar 3 gündür karanlığa mahkum oldu. Soğuk havada elektriksiz kalan, akşam olunca ellerindeki fenerlerle dolaşan, tüm erzakları ve ilaçları zarar gören vatandaşlardan depremzede Songül Öztürk, "Hastamız var. Karanlıkta altını değiştiriyorum. Soğuk, gidecek yerimiz yok. Mağduruz" dedi.

Şantiye elektriğinin kullanıldığı Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Petek Sokak’ta bulunan Berzenci Group sitesinde 3 gündür elektrik çilesi yaşanıyor. İddiaya göre, abonelikleri bulunmayan site sakinleri, her ay kendilerine belirtilen elektrik tutarını inşaat firmasının temsilcisine gönderdi ancak 7 milyon liraya ulaşan borç sebebiyle tüm dairelerin elektriği kesildi.

Fenerlerle dolaşıyorlar

Soğuk havada elektriksiz kalan vatandaşlar ise büyük mağduriyet yaşadı. Hasta, yaşlı, hamile kadın, engelli birey ve yenidoğan bebeklerin yaşadığı sitede, elektriklerin olmaması sebebiyle buzdolaplarında bulunan erzak ve ilaçlar da zarar gördü. Akşam olunca ellerindeki fenerlerle dolaşan site sakinleri, zaman zaman da site bahçesinde ateş yakarak ısınıyor. Asansörün kullanılamamasından dolayı evlerine gitmenin zorluklarını da anlatan site sakinleri, durumun düzelmesi için yetkililerden yardım istiyor.

"Gelin görün, biz çaresiziz"

Çaresiz olduklarını ifade eden Hacı Arif Altınoluk, "Bu adamlar bizim paralarımızı aldı. Bu adamlar bize yalan söyledi Gelin görün, biz çaresiziz. Yardıma ihtiyacımız var. Kendimiz bir şey yapamıyoruz. Organize olamıyoruz. Onu da fırsat bilip bize karşı kullanıyorlar. Burada elektrik kullanılmış. Neden bu zamana kadar şantiye elektriği kullanıldığını öğrenmek istiyoruz. Buranın akıbetinin ne olacağını öğrenmek istiyoruz. Bize burayı sattılar, kiracılar var, hasta olanlar var, yeni doğum yapmış kişiler var. İnsanların yiyecekleri çürüdü. İnsanlar markete gidip yiyeceğini alıyor o da çürüyor. Ne zaman çözülecek" diye konuştu.

"Ben protez bacak kullanıyorum ama her gün o 5 kat binayı çıkıp iniyorum"

Sitede kiracı olduğunu dile getiren Emine Saygın, "Benim babam yatalak ve 5 aydır evime babamı çağıramıyorum. Bana bu daireyi veren kişi polis. Ben engelli bir adayım. Benim yüzde 42 bedensel engelim var. Ben protez bacak kullanıyorum ama her gün o 5 kat binayı çıkıp iniyorum. Düştüğümüzde o protezimi kim karşılayacak? Bununla ilgili herkesin adına konuşuyorum. Ya sorumlular cezayı ödesinler, ya da ben burada yıllarca kira ödemeden yaşamaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Depremzede Songül Öztürk ise "Malatya’dan geldik. Deprem bizi vurdu bir de burada elektrikle cebelleşiyoruz. Hastamız var, karanlıkta altını değiştiriyorum. Soğuk, gidecek yerimiz yok, mağduruz. Bu elektriği yazın kesmiş olsalardı neyse ama maalesef hem üşüyoruz hem de karanlıktayız. Hastamın ihtiyaçlarını geçemiyorum. Yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Benim bebeklerim neden şuan annemin evinde?"

İkiz çocukları bulunan Naide Yıldız, "Biz burada kiracıyız. Daha taşınalı 6 ay oldu. Bir elektik problemi varmış, biz bunu yeni öğreniyoruz. Yüklü borç varmış. Biz yeni kiracıyız ve yöneticiye her ay elektrik parası ödüyoruz. Durumumuz bu. Site sakinleri olarak elektriklerimiz kesildi. Neden mağdur bırakıldık? Benim bebeklerim neden şuan annemin evinde? Neden kendi evlerinde değil? Buzdolabımdaki her şeyi de çöpe atacağım. Üzgünüz" dedi.

Burak Kalaçay ise "Müteahhit firma hala burada. Bu zamana kadar kimseye borç yansıtmamış, kimseden ücret alınmamış. Elektrik burada 7-8 senedir doğrudan müteahhit firma üzerinden dairelere dağıtılmış. Şuanda müteahhit firma borç olduğu için elektriğin kesildiğini ve borcun ödenmesi gerektiğini söylüyor. İnsanlardan para toplamaya çalışıyor ancak ortada resmi evrak yok. Kimin ne kadar borcu olduğu belli değil. Elektrik kurumu, ’Şu dairenin bu kadar borcu var. Bu borcu öderseniz bu dairenin elektriği açılır’ diyemiyor. Burada toplu borç olduğu, bu borcun milyonlarca lira olduğu söyleniyor, elektrik kurumu ise bu paranın ödenmesi gerektiğini söylüyor" şeklinde konuştu.

"Biz borç ödenmesin demiyoruz"

Yaklaşık 1 senedir Berzenci Group sitesinde ikamet ettiğini kaydeden Kalaçay, "Burada var olan borcun tamamına ortak olamıyorum, olmak istemiyorum. Biz borç ödenmesin demiyoruz, ödensin ama buraya yetkililer gelsin. Hangi dairenin ne kadar borcu olduğu belli olsun. Borcunu ödeyenin de elektriği açılsın" cümlelerini kullandı.