Kocaeli’de dar gelirli ailelere yönelik yaklaşık 30 bin öğrenciyi kapsayan 392 milyon liralık eğitim desteği projesinde, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eylül, ekim ve kasım ayı ödemeleri hesaplara geçti. Üniversite öğrencilerine ise ilk ödemenin ocak ayında yapılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için sağladığı burs desteğinden yaklaşık 30 bin öğrenci yararlanacak. Toplamda 392 milyon liralık bütçenin ayrıldığı programda; ilkokul ve ortaokul düzeyindeki 20 bin 100 öğrenciye 226 milyon 125 bin lira, lise düzeyindeki 5 bin 861 öğrenciye 65 milyon 936 bin lira kaynak sağlanacak. Üniversite öğrenimi gören 3 bin 990 öğrenciye ise toplam 99 milyon 775 bin lira burs desteği verilecek.

Başkan Büyükakın: "30 bin öğrenciye çıkardık"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, seçim beyannamesinde 20 bin öğrenciye destek taahhüdünde bulunduklarını, ancak bu sayıyı 30 bine çıkardıklarını belirtti. Başvurusu kabul edilen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 3 aylık (eylül, ekim, kasım) ödemelerinin yattığını duyuran Büyükakın, "Çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Güle güle harcayın, Allah zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.

Aylık 1.250 TL ve 2.500 TL destek

Program kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 9 ay boyunca aylık 1.250 TL ödeme yapılacak. Üniversite öğrencilerine ise 10 ay boyunca aylık 2 bin 500 TL burs verilecek. Üniversite öğrencilerinin ilk ödemelerinin 15 Ocak 2026’da yapılacağı, bu tarihte eylül, ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan dört aylık tutarın hesaplara toplu yatırılacağı bildirildi.

Ödemelerin öğrencilerin "41 Kart" hesaplarına aktarıldığı, kartı bulunmayan hak sahiplerinin en yakın Sosyal İletişim Merkezi’ne başvurarak kartlarını teslim alabileceği bildirildi.