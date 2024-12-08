Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan şahıs yaralandı.

Olay, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında alacak-verecek sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda S.A., yanındaki pompalı tüfekle Murat Ç.’ye (53) ateş etti. Sol omzu ve kolundan yaralanan Murat Ç., arkadaşı tarafından Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.