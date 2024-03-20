Tramvaylarda kapasite artırımına gideceklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bir yıl içerisinde çift tramvaylarla çalışmaya başlayacağız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 10 yeni tramvay aracı satın aldı. Büyükşehir Belediyesine teslim edilen 2 tramvay aracı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katıldığı programda raya indirildi.

Yeni alınan 10 tramvaydan teslim edilen ilk 2’sinin devreye alındığı programda konuşan Başkan Büyükakın, "Alikahya tramvay hattı bittiğinde 3,8 kilometrelik bir tramvay hattı mevcut güzergahımıza eklenecek. Bu çalışma tamamlandığında tramvay hatlarımızda 90 bin yolcu taşınmış olacak. İlk başladığımız zaman tramvay hattının 14 bin yolcu taşıması ön görülüyordu. Kısa sürede bu rakamların üzerine çıkıldı. Alikahya tramvay hattı projesiyle birlikte mevcut tramvay duraklarında da bir çalışma yapıyoruz. İstasyonlarımızı genişleteceğiz. Uç uca eklenmiş 2 tramvay sığacak hale getireceğiz" dedi.

"Tramvaylarımız ikili şekilde çalışmaya başlayacak"

Başkan Tahir Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstasyonların genişlemesiyle bu istasyonlara uygun tramvay araçları sipariş ettik. 10 tramvay aracı satın aldık. Bugün 2’si bizlere teslim edildi. Önümüzdeki süreçte 8 araç daha teslim edilecek. Mevcut istasyonlarımızda kuplaj çalışmaları 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Bununla birlikte 2024 yılı aralık ayı itibariyle tramvaylarımız ikili şekilde çalışmaya başlayacak. Tramvayda günlük 70 bin civarında yolcu taşıyoruz. Bu rakamlar da katlanacak. Biz toplu taşıma içerisindeki raylı sistemlerin payını artırmayı hedefliyoruz"