Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depreminin 25. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Bulvarı üzerinde farkındalık etkinliği düzenlediKOCAELİ (İGFA) - 17 Ağustos Marmara Depremi’nin üzerinden tam 25 yıl geçti. 17 Ağustos depremini unutturmamak ve vatandaşları deprem konusunda bilgilendirmek için pek çok çalışma gerçekleştiren Büyükşehir, bu yıl da farkındalık oluşturmak için Afet İşleri Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda Cumhuriyet Bulvarı üzerinde farkındalık etkinliği düzenledi.

TAM 25 YIL GEÇTİ

Marmara Bölgesinin deprem gerçeğiyle her an yüz yüze olduğu bilinciyle pek çok çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 25. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Bulvarında deprem sergisi açtı. Depremden korunma, depreme dair bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla açılan deprem sergisinde depremin etkilediği hayatlar ve yıkılan binalar, 1999 depreminden görüntüler, 6 Şubat merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalarla ilgili görseller yer aldı. Vatandaşlara ‘Deprem Eğitim Kitapçığı’ dağıtıldı.

CUMHURİYET BULVARINA STANT

Alanda ayrıca İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kızılay ve diğer arama kurtarma dernekleri tarafından stantlar kuruldu. Kurulan stantlarda kurtarma çalışmaları sırasında kullanılan ekipmanlar vatandaşlara tanıtıldı. Programda ayrıca vatandaşlara, afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler aktarıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlik, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acı hatırasını unutmadan, gelecekte benzer acıların yaşanmaması için toplumda afet bilincini artırmayı amaçlıyor.