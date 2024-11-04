Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde trafik ışıklarında iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sapanca Yolu Caddesi Ataevler Mahallesi’nde seyir halinde olan M.T.Y. hakimiyetindeki 41 KL 685 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile L.G. idaresindeki 43 AY 730 plakalı otomobil, Sarımeşe mevkisindeki trafik ışıklarında çarpıştı. Kazada sürücü M.T.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.T.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.