Kocaeli'nin en kapsamlı tedavi hizmeti sunan hayvan hastanesi, Gölcük'te hizmete girdi. Değirmendere Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde, ileri teknoloji ile donatılmış ve uzman kadrosuyla 7/24 hizmet verecek olan Güneş Hayvan Hastanesi'nin açılışı, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Sezer, Kocaeli Veteriner Odası Başkanı Mehmet Bostancı’nın da katıldığı açılış sonrasında hastanedeki hizmetleri detaylı bir şekilde inceledi.

Veteriner Hekimler; Müberra Güneş Emiroğlu ve Enver Cömert Emiroğlu, hastanede yapılan çalışmalar hakkında Başkan Sezer’e bilgiler verdiler. 7 veteriner hekimin hizmet verdiği hastanede; acil müdahale ve yoğun bakımı, kök hücre tedavisi, ortopedik operasyonlar, cerrahi operasyonlar, ayakta-yatılı tedavi, ağız & diş tedavisi, kardiyoloji ve dahiliye muayeneleri, pet kuaför hizmeti ve pansiyon hizmeti verilecek.

Başkan Sezer kapsamlı bir hayvan sağlık hizmetini ilçeye kazandıran veterinerlere teşekkür ederek hastanenin Gölcük’e hayırlı olması temennisinde bulundu.