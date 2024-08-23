İzmit Belediyesinin hayata geçireceği Kapanca Sokak Festivalinin ortak akıl toplantısı STK temsilcileri ile yapıldı. Programda karşılıklı fikir alışverişleri gerçekleştiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 20-22 Eylül tarihleri arasında Kapanca Sokak Festivali’ni hayata geçirecek. Kentin kültürel ve tarihi mirasına sahip çıkılacak olan festival sırasında ziyaretçilere nostaljik bir yolculuk fırsatı sunulacak. Sokakları, ahşap evleri ve korunmuş tarihi yapılarıyla ünlü bu sokak, festival süresince zamanın durduğu bir atmosfer ortamı meydana gelecek.

Kapanca Sokak Festivali için İzmit Dernekler Yerleşkesi’nde kentin STK temsilcileri ile ortak akıl toplantısı gerçekleşti. Toplantıya İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Erdem Arcan, Ercan Balseçen, Vildan Bacıoğlu Taşkan, Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur, Sendikalar ve Meslek Odalarıyla İletişim Birimi Başkanı Cem Serhat Dayanç, Manav Dernekleri Masası Başkanı Nurullah Özer ve STK temsilcileri katıldı.

Programda konuşan İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Arcan, “İzmit prestijli, çok değerli bir festival hazırlığı içerisinde. Bu festivalin sonunda ülkeye örnek olacağımıza inanıyorum. 20-21-22 Eylül tarihlerinde arasında İzmit’in kültürel mirasını İzmit halkı ile buluşturmak istiyoruz. Bu buluşmayla kalıcı olmayı hedefliyoruz. Akçakoca Mahalle Muhtarımız ve bölge halkı festival fikrini duyunca çok heyecanlandı ve şimdiden çalışmaya başladılar. 3 günlük dolu bir festival süreci yaşayacağız. Güzel bir kortej ile festivale başlamak istiyoruz” diye konuştu.

“İZMİT’İN DEĞERLERİNİ ARTIK BU ÜLKEYE KATMAK GEREKİYOR”

Programda söz alan İzmit Belediyesi Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur ise, “STK dünyamız Kocaeli’de çok aktif. Bu manada kentin yeni bir zenginliğine hayat buldurabilmek amacıyla Kapanca Sokak’ta bir festival düşüncemiz oluştu. Bu konuda kentin bileşenleri ile fikir alışverişi için bir araya geliyoruz. Bu yapacağımız festival kültürel mirasa sahip çıkma konusunda çok kıymetli. STK dünyamız bu sürece katkı sağlasın istiyoruz. İzmit’in değerlerini artık bu ülkeye katmak gerekiyor” dedi.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Ufuk Aktürk, “İzmit’in kalbinde tarih ve kültürün harmanlandığında bu güzel sokakta bir araya gelerek kentimize yeni bir soluk getirmek istiyoruz. Kapanca kentimizin en önemli sokaklarından biridir. Biz de tarihi dokunun muhafaza edildiği bu sokakta İzmit Belediyesi olarak önemli projelere imza attık. Şimdi ise bu tarihi alanı daha da canlı ve renkli hale getirmek için sokak festivali hazırlıyoruz” dedi. Programda STK temsilcilerinin görüşlerini belirtmesi ile devam etti.