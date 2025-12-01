Yerli üretimi teşvik etmek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen "Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi" ile çiftçilere yüzde 50 hibeli destek sürüyor. Proje kapsamında 16 bin Atak-S cinsi tavuğun daha üreticilerle buluşturulmasıyla, son 6 yılda dağıtılan toplam tavuk sayısı 75 bini geçti.

"Güzel bir proje"

Yuvacık Kazlıbahçe Tesisleri’nde tavuk üretimi yapan Ziya Şenoğlu, desteklerin üretime büyük katkı sağladığını belirterek, "Burada tavuk üretimi yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın destekleriyle güzel bir proje oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Hatta öyle bir hale geldik ki, yumurta talebine yetiştiremiyoruz"

Tavuk desteğiyle birlikte yem desteği de aldığını söyleyen Şenoğlu, "Bunun sayesinde istihdam da sağlıyoruz. Çevre illerden ve diğer yerlerden gelen misafirlerimize organik yumurta sunuyoruz. Çocuklarıyla bu deneyimi yakalıyorlar. Aynı zamanda da satın alıyorlar. Hatta öyle bir hale geldik ki, yumurta talebine yetiştiremiyoruz. Çok da lezzetli bir yumurta oluyor. Tavukları çayırda, çimende organik ve doğal haliyle beslemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Günde 80-90 tane yumurta alıyorum"

Kartepe Eşme’de 250 tavukla üretim yapan Enver Yazıcı ise yüzde 50 hibeli destekten faydalandığını belirterek, "Şu anda 250 tavuğum var. Bunları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği yüzde 50 hibeyle aldık. Allah razı olsun. Tavuklarımız çok güzel. Günde 80-90 tane yumurta alıyorum. İnşallah ileride bu sayı artacak" şeklinde konuştu.

"Bağımız, bahçemiz değerleniyor"

Gölcük Yeni Ferhadiye Mahallesi’nden Erhan Kayabay ise 200 tavuğu bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Şu an günlük yumurta verimimiz 160-170 civarını buluyor, gayet başarılı. Bize de bir ek gelir oluyor. Evimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Komşularımıza ve mahalleliye yumurta satıyoruz. Bu da bizim için bir ev bütçesine artı değer oluyor. Onun haricinde bağımız ve bahçemiz değerleniyor. Bize destek olan ve bu projeyi başlatan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkürlerimizi sunuyoruz."