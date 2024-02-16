Kocaeli’de "Dünya Atık Pil Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliğe tüm vatandaşların ellerindeki atık pilleri getirmeye davet edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık hedefi doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunmasını sağlamak için öncelikle atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması, türlerine göre kaynağında ayrıştırılması, yeniden kullanılmasına önem veriyor. Geri kazanımın hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük değer oluşturduğu gerçeğinden yola çıkan büyükşehir, 18 Şubat Pazar günü tüm vatandaşları atık pilleri getirmeye davet ediyor. Dünya Atık Pil Gününde Sembol AVM’nin zemin katında 13.00-19.00 saatleri arasında kurulacak stantlara atık piller getirilerek herkesin çevreyi korumaya ve ekonomiye katkıda bulunmaya davet edildi.

Hedef farkındalık oluşturmak

Kocaeli genelinde atık pillerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanımı ve döngüsel ekonomiye katkı sağlanması için 2008 yılından bu yana büyükşehir koordinasyonunda ilçe belediyeleri ve bakanlıktan çevre izin/lisanslı işleme tesisiyle işbirliği içerisinde sürdürülüyor. Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması çalışmalarında özellikle okullarda eğitim ve bilinçlendirme seminerleri yapılarak kampanyalar düzenleniyor, farkındalık oluşturmak maksadıyla etkinlikler düzenleniyor. Büyükşehir hafta sonunda gerçekleşecek atık pil toplama etkinliğinde yine vatandaşlar arasında farkındalık oluşturmayı hedefliyor.