Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan sakatathane şekilleniyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sakatathane tesisi projesinde çalışmalar devam ediyor. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan sakatathanenin en kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.

Devam eden projede dış cephe boyası tamamlandı. İç cephede dekoratif sıva imalatları devam ederken sonrasında iç cephe boya çalışmalarına başlanacak.

Büyükşehir, Türkiye’de benzeri olmayan Sakatathane Hizmet Binası’nı Kocaeli’ne kazandırmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Solaklar yolu üzerinde bulunan modern mezbahanenin alt tarafında yer alan sakatathane tesisi 672 metrekarelik alanda kuruluyor. Tesiste iç organ, kelle ayak, işkembe, bağırsak işlenmesi planlanıyor. Projede mal kabul, işleme, paketleme mahalleri ve muhafaza için soğuk odalar yer alıyor.