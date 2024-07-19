Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarında gerçekleşen aşure ikramı binlerce vatandaşı bir araya getirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla binlerce kişiye bereket, kardeşlik, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure ikramında bulundu.

Kartepe ve Çayırova ilçelerinde başlayan, ardından sırasıyla Başiskele, Gölcük, Dilovası, Kandıra, Gebze, Darıca ve Körfez’le devam eden aşure dağıtımı bugün İzmit Cumhuriyet Bulvarı, Karamürsel ve Derince’de yapılan ikramlar ile sona erdi. 16-19 Temmuz tarihleri arasında 12 ilçede esnaf ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde dağıtılan aşureler afiyetle tüketildi.

CUMHURİYET BULVARI’NDA AŞURE COŞKUSU

Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla her yıl düzenlediği etkinlikte binlerce kişiye aşure ikram etti. Cumhuriyet Bulvarı’nda bugün yapılan aşure dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Binlerce kişiye ulaşan lezzetli aşureler, vatandaşlar tarafından beğeni ile tüketildi. Yoğun ilgi gören etkinlikte Kocaeliler, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşureyi paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. 12 ilçenin tamamında yapılan aşure ikramlarının bolluk, bereket, dostluk ve huzur getirmesi temenni edildi.