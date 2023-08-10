Kocaeli Bilim Merkezi'nde gökyüzü gözlem geceleri başlıyor. 12-13 Ağustos’ta gezegenleri keşfe çıkabilirsinizKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Bilim Merkezi, Gökyüzü Gözlem Gecelerine hazırlanıyor. Her yaz döneminde yoğun ilgi gören etkinlik 12-13 Ağustos tarihlerinde 19.00-24.00 saatleri arasında Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Ziyaretçiler, 12-13 Ağustos tarihlerinde 19.00-21.00 saatleri arasında atölyelere katılım sağlayabilecek. Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezinde yapılacak etkinlikte Ayın Evreleri, Güneş sistemi Şapkası, El planeteryumu, Origami Roket ve çok daha fazlası ziyaretçileri bekliyor.

AÇIK HAVA SİNEMASI

Etkinlikte birbirinden eğlenceli aktivitelerin yanı sıra Açık Hava Sineması da gerçekleştirilecek.

12 Ağustos Cumartesi günü 21.00’de Marslı, 13 Temmuz Pazar günü 21.00’de ise Yer Çekimi (Gravity) filmleri gösterilecek.

Ziyaretçiler planetaryum ile gezegenler ve diğer gök cisimlerini gözlemleyebilecek. Ayrıca sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde evreni uzayda seyahat eden bir astronot gibi deneyimleyebilecek. Gezegenleri keşfe çıkarak dilediği gezeni gözlemleyip ziyaret edebilecek. Ziyaretçiler etkinlikte teleskoplarla birlikte gözlem yaparak Satürn ve Güneş’i yakından gözleyebilecekler. Etkinliğe katılım sağlayan ziyaretçilere çekilişle sürpriz hediyeler dağıtılacak.

12-13 Ağustos tarihlerinde 19:00-00:00 saatleri arasında Kocaeli Bilim Merkezi önünde gerçekleşecek “Gökyüzü Gözlem Geceleri” etkinliğine katılım için kayıt yaptırmak gerekmiyor.