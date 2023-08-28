Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile temin edilen damızlık manda boğaları, Kandıra’da Başkan Büyükakın’ın katılımıyla düzenlenen törenle üreticilere teslim edildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, “Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Projesi” kapsamında manda yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla üreticilere damızlık manda boğası desteği sağlıyor.

Bu bağlamda Kandıra ilçesinde Başkan Büyükakın’ın katılımıyla düzenlenen törenle damızlık manda boğaları üreticilere teslim edildi. Törende konuşan Başkan Büyükakın, “Hedefimiz, Kandıra yoğurdu başta olmak üzere manda sütünden elde edilen ürünlerin ulusal çapta ün kazanmasını sağlamak ve böylece çiftçilerimizin kazancını artırmaktır” açıklamasını yaptı.

MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ YENİDEN CANLANACAK

Tarım ve Orman Bakanlığının, “Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Projesi” doğrultusunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen, “Damızlık Manda Boğa Desteği Projesi” kapsamında, Kandıralı üreticilere manda desteği veriliyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje ile yerli manda varlığının ve yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması, manda sayısındaki hızlı azalışının önlenmesi, bu üretim kolundan elde edilen verim ve gelirin artırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Mandası ırk ıslahının daha verimli ve kaliteli yürütülebilmesi, manda sayısının artırılması, et-süt üretiminde verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesi ve kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak proje kapsamında, birlik üyesi üreticilerin damızlık manda boğası taleplerini yerine getirdi.

DAĞITIM TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yaklaşık 270 ila 370 kilogram ağırlığındaki mandaların 200 kilogram karşılığı olan 30 bin TL hibe desteği verilerek, üreticilere destek sağlanmış oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile temin edilen 9-17 aylık boğa adayı damızlık mandalar, Kandıra ilçesi Kabaağaç Mahallesi’nde Başkan Büyükakın’ın katılımıyla düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.