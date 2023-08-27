Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana arterler başta olmak üzere caddelerde çizgi ve işaretleme çalışması gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana arterler başta olmak üzere yolların yol çizgileri çekerek, yol güvenliği ve konforunu sağlıyor.

Seka Tüneli, Salim Dervişoğlu Caddesi ve Köseköy battı çıktı üzerinde yol çizgileri çekildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliği için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, ana arterler başta olmak üzere caddelerde çizgi ve işaretleme çalışması gerçekleştirdi.

YOL GÜVENLİĞİ

Seka Tüneli, Salim Dervişoğlu Caddesi ve Köseköy battı çıktı üzerinde yol çizgileri çekildi. Trafik güvenliği için işaretleme çalışmaları gerçekleştirildi. Yol güvenliği ve konforu için düzenlenen çalışmalar sonrasında trafik akışı daha sağlıklı olarak gerçekleştirilecek. Ekipler çalışmalarda çevre riski taşımayan termoplastik boya kullandı. Özellikle akşam karanlığında sürücülere büyük kolaylık sağlayan çalışmalar kapsamında gece yol güvenliği sağlanıyor.