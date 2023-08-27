Maltepe Meydan Projesi için geçtiğimiz günlerde bir kafeden yol genişletmesi için yer isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ağacın kesimini gerçekleştirdi.

Maltepe’de çalışmaları devam eden Maltepe Meydan Projesi, ağaçların sonunu getirdi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri iddiaya göre, yolu genişletmek için proje alanında bulunan bir kafeden 5 metrelik pay istedi. Dün gece saatlerinde alana yol çalışması için gelen ekipler, 17 ağacın kesimini gerçekleştirdi.