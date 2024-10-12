Kocaeli’den bu yıl TEKNOFEST’e katılan Kılavuz Teknoloji Merkezi takımları; havada, karada ve suda birincilik kazanarak adlarını TEKNOFEST tarihine altın harflerle yazdırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı destekler ışığında bu yıl TEKNOFEST’e katılan Kılavuz Teknoloji Merkezi takımları havada, karada ve suda birincilik kazanarak adlarını TEKNOFEST tarihine altın harflerle yazdırdı. TEKNOFEST 2024’te 11 teknoloji takımı Türkiye birinciliği getirirken 9 takım da farklı kategorilerde dereceye girmeyi başardı. TEKNOFEST tarihine geçen Kocaelili gençler için ödül töreni düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ödül töreninde gençlerle bir araya geldi. Gençleri tebrik eden Başkan Büyükakın, "Gençlerimizin geliştirdikleri projelere sağladığımız desteğin böylesine parlak sonuçlar vermesinden gurur duyuyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin adını başarıyla duyuran bu gençlerimizin gelecekte de nice başarılara imza atacaklarına inancımız tam. Büyükşehir olarak gençlerimizin projelerine her zaman tam destek vermeye ve Milli Teknoloji Hamlesi’ni güçlendirmeye kararlıyız. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bu yarışta ayakta kalabilmek için siz gençlere ihtiyacımız var, tüm emeğimiz bunun için. Bir medeniyet inşa ediyoruz, sizin de bu medeniyetin inşasına hayati katkılarınız olacak. Sizlere büyük umutlar bağladık. Siz başarırsanız yarın Türkiye daha güçlü bir ülke olacak. Kocaeli’nin gençleri Türkiye’nin teknoloji yolculuğunda öncü olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"Kılavuz Teknoloji Merkezi sayesinde rekabet edebilir hale geldik"

Birincilik elde eden Kılavuz KOUSTECH Takım Kaptanı Yusuf Kaan Çoğalan, “TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması’nda bu yıl tüm görevleri tamamlayarak birinci olduk ve tarihi bir başarı elde ettik. Bu yarışmalara adeta ambargo koyan teknik üniversitelerle Kılavuz Teknoloji Merkezi sayesinde rekabet edebilir hale geldik. Bize sağlanan desteklerin meyvesini kazandığımız birincilikle aldık. Bizim gibi birçok takım Teknoloji Merkezi Atölyeleri sayesinde başarılar elde etti. Bizlere bu şansı verdikleri için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diyerek kendisi ve takım arkadaşları adına teşekkürlerini iletti.

"Yarışmada birinci olduk ve en özgün yazılım ödülünü kazandık"

KILAVUZ AURA AUV Takım Kaptanı Altar Hatipoğlu ise "TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’nda geçtiğimiz yıllara bakıldığında hep köklü takımlar başarılı oluyordu. Vinsan’daki teknoloji atölyelerinde bizlere sağlanan destekler sayesinde bu takımlarla yarışabilecek seviyeye geldik. Önümüzü açan desteklerin sonucunda bu yıl yarışmada birinci olduk ve en özgün yazılım ödülünü kazandık. Bu başarılar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bizlere sunduğu imkanlar ve güçlü bir takım çalışması sonucu ortaya çıktı" dedi.