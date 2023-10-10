Her yaştan Kocaelililer, Dünya Uzay Haftasında Kocaeli Bilim Merkezinde düzenlenen etkinliğine yoğun ilgi gösterdiKOCAELİ (İGFA) - Dünya Uzay Haftası, her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanıyor. 1999 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Uzay Haftası’nda uzay çalışmalarının insanların yaşamına katkılarıyla ilgili toplumda farkındalık oluşturulması ve özellikle gençlerin ilgilerinin bu alana çekilmesi amaçlanıyor.

Bu bağlamda Kocaeli Bilim Merkezi’nin Dünya Uzay Haftası kapsamında uzay farkındalığını arttırmak ve bilimin oluşum kavramlarının topluma tanıtılması, öğretilmesi, sevdirilmesi ve yaygınlaştırılmasını desteklemek amacıyla 7 Ekim’de çeşitli atölyeler eşliğinde düzenlediği Dünya Uzay Haftası etkinliği yoğun ilgi gördü.

ATÖLYE ETKİNLİKLERİ VE GÖKYÜZÜ GÖZLEMİ

Kocaeli halkına uzay bilimini sevdirmek, bilim merkezi hakkında farkındalık oluşturmak için birbirinden eğlenceli ve öğretici uzay temalı atölyeler düzenlendi. Katılımcılar belirli yaş gruplarına göre roket yapımı, gökyüzü atlası, Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, ayın evreleri atölyelerine katılım sağladı. Roket yapımı atölyesinde katılımcılar kendi uzay roketlerini yapıp yarıştırmaları ile renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinlik sonunda gerçekleştirilen gökyüzü gözleminde genel katılım sağlayan ziyaretçiler Satürn ve Jüpiter’i yakından gözlemleme fırsatı yakaladı.