Gölcük Arama Kurtarma Derneği bünyesinde oluşturulan kadın arama kurtarma timi, AFAD Başkanlığı’ndan akreditasyonunu aldı. GESOTİM Kadın Arama Kurtarma Timi; Kocaeli’nin ilk, Türkiye’nin ise 2. akredite kadın arama kurtarma ekibi oldu.

Gölcük Belediyesi tarafından protokol kapsamında desteklenen Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) bünyesinde oluşturulan ve 41 kadından oluşan arama kurtarma timi akredite edildi. 2 gün süren eğitimlerini tamamlan kadın arama kurtarma timi, AFAD Başkanlığı’ndan akreditasyonunu aldı. Alınan akreditasyon ile GESOTİM Kadın Arama Kurtarma Timi; Kocaeli’nin ilk, Türkiye’nin ise 2. akredite kadın arama kurtarma ekibi oldu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, akredite sınavını başarıyla tamamlayan Gölcüklü kadınlardan oluşan GESOTİM Arama Kurtarma Ekibini ziyaret etti. Başkan Sezer, ziyarette Dernek Başkanı Necmi Kocaman ve yönetimini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.