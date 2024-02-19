Kocaelispor’un teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırmasıyla Mustafa Gürsel’e teklif götürüldüğü ve anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

Kocaelispor’un 1. Lig’e yükselmesinin ardından sezon öncesi teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı. 31 Mayıs 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Sağlam’ın üst üste yaşanan puan kayıpları sebebiyle istifası istendi. Kocaelispor’un Şanlıurfaspor’a iç saha maçında 1-0 mağlup olmasının ardından da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı.

Recep Uçar’a teklif götürüldüğü ancak olumsuz yanıt alınması üzerine yönetimin Mustafa Gürsel ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.