Kocası tarafından öldürülen 35 yaşındaki Meryem Çap'ın acılı kardeşi, trajik olayın detaylarını paylaştı. Meryem Çap'ın kardeşi Emre Arslan, ablasının uzun yıllardır şiddet gördüğünü ve daha önce de uzaklaştırma kararı aldırdığını vurgulayarak, olayın ardından 11 yaşındaki çocuğunun polise verdiği ifadeye de dikkat çekti.

Dün akşam Bayrampaşa ilçesinde, evinde kocasıyla yaşadığı bir tartışma sonucunda 11 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde silahla yaralanarak hastaneye kaldırılan Meryem Çap, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Meryem Çap'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Aile ve yakınları, Meryem Çap'ın yıllardır eşinden şiddet gördüğünü ve daha önce uzaklaştırma kararı aldığını dile getirdi. Şüpheli olarak gösterilen koca ise polis ekiplerince aranıyor.

Meryem Çap'ın cenaze işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen kardeşi Emre Arslan, ablasının evliliğinin başlangıcından itibaren şiddet gördüğünü ifade etti. Arslan, "Ablam 18 yaşında kaçarak evlendi. Ancak kısa süre sonra kocası tarafından satırla kovalandı ve bu olay sonrasında yanımıza sığındı. Daha sonrasında da birçok kez şiddete maruz kaldı. Biz onu destekledik ve boşanma sürecini başlattık. Ancak bu süreçte kocasının ailesi bize baskı yaptı. Polise başvurduk. Sonunda ablam boşanma kararı aldı ve ayrıldı. Ayrıldıktan sonra bir çocuğu oldu" şeklinde konuştu.

Arslan ayrıca, olayın sonrasında 11 yaşındaki çocuğunun polise verdiği ifadeye de değindi. Çocuğun, "Annemin başı kan, kolu kan, gövdesi kan" şeklinde tariflerle ifade verdiğini belirtti. Arslan, "Bu olay sonrasında hem çocuğumuz yetim kaldı hem de annesiz kaldı. Suçlu belli, babası şu an cinayet nedeniyle aranıyor. Yetkililerden en kısa sürede şüphelinin yakalanmasını bekliyoruz. Ablamın bunları hak ettiği bir neden yoktu. Bir tartışmanın nasıl bu noktaya geldiğini anlamak gerçekten zor" şeklinde konuştu.