Hangi Ülkenin: Türkiye

Kuruluş Tarihi: 1955

Kurucusu: Koç Holding

Önemli Kişiler: Koç Grubu

Alan: Mağazacılık

Resmi Sitesi: https://www.koctas.com.tr/

Koçtaş Hakkında Bilgi

Koçtaş 1955 yılında kurulmuş bir Ev Dekorasyon ve yapı malzemeleri markasıdır. Koç Holding grubunun ilk şirketlerinden birisidir. Kurulduğu tarihten 1996 yılında kadar yapı malzemeleri ürünlerinin toptancılığını yapan Koçtaş şirketi, hem tali bayiilere, hem de büyük inşaat projelerine hizmet vermekteydi. Daha sonra Koçtaş 1996 yılında perakendeciliğe başlama kararı almıştır. İlk ev dekorasyon mağazasını 1996 yılında İzmir, Balçova’da açtı. Daha sonra ilerleyen zamanlarda Antalya ve Bodrumda da mağazalar açarak gelişimini sürdürdü. 2000 yılında Koç Holding ile Kingfisher B&Q arasında ”Joint Venture” anlaşması yapıldı ve sadece ev geliştirme perakendeciliği yapmak üzere yeni bir şirket kurularak, Koçtaş markası ile devam etme kararı alındı. Daha sonra Koçtaş, İstanbul Kartal’da 2001 yılında 10.000 m²lik dev mağazasını açtı.

Daha sonra Koçtaş İstanbul’daki ikinci mağazasını bir alışveriş merkezi içerisinde açarak sektörde bir ilke imza attı. Edremit ve Kuşadası mağaza açılışlarını, Koçtaş’ın en büyük mağazası olan Ankara izledi. 2006 Temmuz ayında Koçtaş, İstanbul’daki üçüncü mağazasını Yenibosna’da açtı. 2007 yılında İzmit , Bursa, Eskişehir, Alanya ve Mersin mağazaları açıldı. 2010 yılında Gebze mağazasını açtı. Yeni mağazalarla gelişimini büyük ölçüde yükseltti. Şuan Türkiye’de en popüler ev dekorasyon mağazasıdır. Kaliteli ürünleri ve hizmeti sayesinde çok sevilen bir markadır. Satın aldığınız bir ürünü memnun kalmazsanız anında iade edebilir veya başka bir ürünle değişim yapabilirsiniz. Koçtaş müşteri memnuniyetine çok önem veren bir şirkettir.

Koçtaş Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

Koçtaş Mağazası Bulunan İller

Adana

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bursa

Denizli

Diyarbakır

Eskişehir

Gaziantep

İstanbul

İzmir

Kayseri

Kocaeli

Konya

Mersin

Muğla

Sakarya

Samsun

Trabzon

Koçtaş Hangi Ülkenin Ev Dekorasyon Markası? Adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi siz değerli okuyucularımızla paylaşmaktan mutluluk duyarız. www.hangiulkenin.com sitemizde tüm markaları bulabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz her şeyi yorum olarak yazabilir veya iletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.