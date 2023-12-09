Temettü hisseleri, yatırımcılar için önemlidir çünkü düzenli olarak temettü dağıtan şirketlerin hisse senetleri uzun vadede daha iyi performans göstermektedir. Ayrıca, temettü ödemesi yapan şirketlerin hisse senetleri, genellikle daha düşük risk taşır.

Bunun nedeni, temettü ödemesi yapan şirketlerin daha sağlam ve istikrarlı mali yapılarına sahip olmasıdır. Bu da yatırımcılar için daha güvenli bir yatırım fırsatı sunar.

Temettü Hisseleri Nasıl Vergilendirilir?

Türkiye'de hisse senedi yatırımı yapan yatırımcıların vergilendirilmesi, hisse senetlerinin elde tutulma süresine göre değişir. Temettü hisselerinden elde edilen gelirler, her yılın Ocak ayında yayımlanan gelir vergisi tarifesine göre vergilendirilir. Vergi oranı, kazancın büyüklüğüne göre artar. Ayrıca, hisse senedi alım satım işlemlerinde de vergilendirme söz konusu olur.

Hisse senetleri, elde tutulma süresine göre, %0,5 ile arasında değişen oranlarda vergilendirilir. Ancak, hisse senetleri yatırımcının elinde 1 yıldan fazla kaldığında, elde edilen gelir vergiden muaf tutulur.