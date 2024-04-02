Bursa’da kırsal Hacıkara Mahallesi’nde faaliyet gösteren kaynak suyu dolum fabrikasında kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hacıkara Mahallesi’nde faaliyet gösteren su fabrikasında meydana geldi. İşçi Dursun K. (44) su dolum makinesiyle çalıştığı sırada sol kolu makineye sıkıştı. Kolundan yaralanan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kolunda derin yaralar oluşan işçi, ambulansla Şehir Hastanesine sevk edildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: iha