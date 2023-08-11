Sosyal medya fenomeni Didem Ceran, Şişli'de ikamet ettiği sitedeki komşusu Banu Öztürk hakkında yaptığı suç duyurusuyla gündeme geldi. Ceran, Türkiye'nin ilk mandala eğitmeni ve resim sanatçısı olan Banu Öztürk'ün, çocuklarına yönelik 4 yıldır süregelen taciz ve tehditlerine maruz kaldığını öne sürdü. Ceran, suçlamalarına ilişkin deliller sunarak, penceresine su sıkılması ve kapısının önüne dışkı bırakılmasını da iddia etti. Banu Öztürk ise Ceran'ı "Bir gece ansızın gelip seni öldüreceğim" şeklinde tehdit etmekle suçlandı ve savcılık tarafından 1 aylık uzaklaştırma cezası verildi.

Banu Öztürk, verilen uzaklaştırma cezasına itiraz ederek kendisine iftira atıldığını savundu. Ceran ise can güvenliğinin artık sağlanamadığını dile getirerek, aldığı 1 aylık uzaklaştırma kararıyla ilgili adım attı.