Kafkasspor yönetimini ziyaret eden Başkan Çelik, Bursasspor kongre üyelerine müjdeler verirken, kulübün güncel borcunu da açıkladı.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyelerinin, İnegöl'de yaptıkları ilk ziyaret Kafkasspor'a oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede başkanlığa seçilen Sedat Yavuz ve yönetimini tebrik eden Çelik, yeni yönetime başarılar diledi.

Yönetim kurulu ve kulüp üyeleri ile birlikte Başkan Çelik'i karşılayan Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz, "Bursaspor Başkanı Enes Çelik ilk defa gelmesine rağmen bizim camiamıza uzak biri değildir. Zaten babaları Faruk Çelik bey de camiamızın büyüğüdür, abimizdir bizim. Her zaman bu camiamızda bizleri arayıp sorup arkamızda durmuştur. Bu tesisin kurulmasında Faruk abimizin çok faydası vardır. Bunun altını çizmek istiyorum. Bursaspor Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış bir takım olmasına rağmen son dönemlerde kötü yönetimden dolayı mevcut durumu gözler önüne seriyor. Herhangi bir kulüp insanlar tarafından belli bir şekle göre yönetildiğinde ne hale gelebileceğini görüyoruz. Fakat bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de Enes başkanımızdır. Kulüp başkanlığı yaptığı Bursaspor bizim camiamızda abimizdir, İnegölspor'un olduğu gibi. Biz bu şehrin 3 takımıyız. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Geldikleri için ayaklarına sağlık diyoruz" dedi.

KONGRE ÜYELERİNE MÜJDELER VERDİ

Kafkasspor'un iyi bir başlangıç yaptığını ifade eden Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "Biz Bursaspor olarak Bursaspor'un layık olduğu yere gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim taraftarlarımızdan kongre üyeliği noktasında çok önem veriyoruz. 3 senede bir Bursaspor'un gelin başkanını seçin diye değil de biz taraftarlarımıza üyelik olarak bazı haklar tanıdık. Bursasporlu olmanın ayrıcalığını hissetmelerini istedik. Biz gerçekten ciddi anlamda avantajlar getirdik. İşte kombine alımlarında Bursaspor alışverişlerinde, ciddi avantajlar var. Genel olarak sosyal hayatınızda ciddi anlamda avantajlar olacak. Biz bu avantajlarla ilgili ilk Doruk Hastanesi'yle anlaşma yaptık. Eğer Bursaspor'un üyesiyseniz, siz veya eşiniz ya da çocuklarınız bazı muayenelerde ciddi bir indirim söz konusu olacak. Bunun dışında bir sigorta firması ile anlaştık. Sağ olsunlar, kendileri %15 indirim yapacak. Cuma günü bir su firmasını açıklayacağız. Diğer gün anaokulunu açıklayacağız. Her hafta 8-10 her anlamda nereye dokunsanız indirim alacağınız bir şey olacak. Bunun şartı ne? 2500 TL ödeyerek kulübe üye oluyorsunuz. 1000 TL de yıllık aidat ödüyorsunuz. Bazı marketlerde de bu indirim anlaşmalarına imzalayacağız. İki günde veya bir haftada verdiğiniz parayı zaten geri alacaksınız" dedi.

BURSASPOR'UN GÜNCEL BORCU

Başkan Çelik, "Bunu yapmamızın sebebi sizin de bildiğiniz gibi Bursaspor'un 1,8 milyar TL borcu var. Bursaspor Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden sonra en borçlu kurumdu. Biz bunu çok şükür 8-9 aylık bir süreçte yarı yarıya indirdik. 900 milyon TL, eski parayla 900 trilyonluk gibi bir borç edindik. Her partiden ayrım yapmadan ciddi manada bir destek söz konusu oldu. Birlikten kuvvet doğar anlayışı ile bir erime yaşandı borçlarda. Biz tekrar Bursaspor'un eskiye dönmesin diye, tekrar bu sürece girmesin diye herkesin elini cebine atmasını istiyoruz. Eskiden 200 kişiyle 300 kişiyle Bursaspor başkanını ve yönetimini seçiyorlardı. Eski başkan görevden ayrılmadan 200 tane üye yapıyordu. Kendi yaptığı 200 tane üye de bunu seçiyordu. Al başına belayı. Şimdi Bursaspor kötü olunca herkese bunun etkisi oluyor. Çünkü Bursaspor bugün Süper lig'de olsa bugün Kafkasspor daha iyi yerde olur. İnegölspor daha iyi noktada olur. Bursa'mızdaki diğer takımlar daha da iyi noktada olurlar. Nilüferspor'da biliyorsunuz bir pilot takım anlaşması yaptık. Ama şimdi Bursaspor'un olması gereken noktada olmaması bu durumun yansıması diğer spor kulüplerine de olur. İnşallah daha güzel günler olacak Bursaspor'la diyorum ve değerli başkanımıza başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından ziyaretin anısına Başkan Yavuz, Enes Çelik'e tesbih ve Kafkasspor forması hediye etti.

Ziyarette kulüp üyeleri mini bir Kafkas oyunu gösterisi de yaptı.