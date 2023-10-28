Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, yağışlı hava şartları nedeniyle meydana gelen kaza, bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atmasıyla sonuçlandı. Genç bir çift, kaza sonucu hafif yaralanırken, olay yerindeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Bu talihsiz olayın ardından kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Yenişehir ilçesinde meydana gelen kaza, 41 AİT 230 plakalı bir otomobilin İnegöl'den Yenişehir'e gitmekteyken yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Araç, savrularak orta refüje çarptı ve takla attı. Kazayı gören çevre sakinleri hemen olay yerine koştu ve yaralı genç çiftin kurtarılmasına yardımcı oldular. Durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirildi, ve ekipler hafif yaralanan çifti hastaneye sevk etti.

Yetkililer, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattılar.