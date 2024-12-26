Konut fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Kasım ve Aralık ayında konut fiyatları artış gösterdi. Ancak buna rağmen, satışlarda da bir yükselme görüldü.

"EKİMDEN BU YANA CİDDİ KONUT SATIŞI VAR"

TV100'ün haberine göre yüksek faiz, konut fiyatlarındaki artışla gerileyen konut satışları yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi, "Özellikle ekim ayından bu yana ciddi konut satışı var. Hatta normal tarihi ortalamalara geri döndü özellikle iki ayda" şeklinde konuştu.

"KONUTTA ÖNÜMÜZDEKİ YIL VATANDAŞIN ARTIŞ BEKLEDİĞİNİN BİR KANITI"

Konut kredi faizleri yüksek olmasına rağmen, konut fiyatlarında zam beklentisi satışları hareketlendirdi. Selvi, "Kredi kullanımları da arttı. Bu da şu anlama geliyor; kredi faizleri bu haldeyken bile insanlar bir şekilde konut sahibi olmaya çalışıyorlar. Bu nasıl oluyor; örnek veriyorum, 3 milyonu var, alacağı ev 3,5 milyon ise küçük de olsa bir kredi ile tamamlayıcı şekilde kullanıp alıyorlar bu krediyi insanlar. Bu da konutta önümüzdeki yıl aslında vatandaşın da artış beklediğinin bir kanıtı olsa gerek" dedi.

Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir konutun fiyatına bakıldığında; Muğla'da 6 milyon 300 bin lira, İstanbul'da 4,5 milyona yakın, İzmir'de ise 3 milyon 755 bin lira, Ankara'da ise 2 milyon 500 bin liraya yakın bir fiyat söz konusu. Ancak uzmanlara göre, bu fiyatların 2025’in ikinci çeyreğinden sonra artış göstereceği tahmin ediliyor.

"2025'İN ORTALARINDA KONUTTA CİDDİ BİR FİYAT ARTIŞI BEKLİYORUM"

Selvi "2025 yılında özellikle ekonomi yönetiminin faiz indirimi getirmesiyle bu rakamlarda ben artış bekliyorum. Çünkü Türkiye'de malumunuz kredi faizlerinde düşüş olduğu zaman konut fiyatlarında artış oluyor" dedi.

Artan talebin konut arzını da etkilemesi bekleniyor. Selvi "2025 yılının ortalarında konutta hem ciddi bir fiyat artışı bekliyorum hem de konut arzında yine sıkıntılı günler göreceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.