Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede çiftçiye yönelik sürdürdüğü fidan ve fide desteklerinin 2024 yılı başvurularını almaya başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsal kalkınmayı sağlamak ve çiftçinin yaşadığı bölgede refah seviyesini artırmak amacıyla 31 ilçede tarımsal desteklere devam ettiklerini belirterek, 2024 yılı için yüzde 50 hibe destekli fidan ve fide desteği başvurularını 31 Temmuz’a kadar alacaklarını açıkladı.

Kırsaldaki en önemli önceliklerinin vatandaşların yaşadıkları bölgelerde refah seviyesini artırmak olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bu kapsamda tarımsal destekler konusunda çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki yılda da vereceğimiz destekle çiftçimizin yüzü gülecek Allah’ın izniyle. 31 ilçemizde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı tüm çiftçilerimizin başvuru yapabileceği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Destek müracaatlarımız başladı. Konyalı çiftçilerimize 2024 yılı için planladığımız yüzde 50 hibe destekli; elma, asma, ceviz, badem, kayısı, kiraz, ahududu, aronya, böğürtlen, korunga, Macar Fiği, aspir, ada çayı, kekik destekleme başvurularını 31 Temmuz tarihine kadar alacağız. Konya’mız üretmeye devam ettikçe, ülkemiz ve dünyamız da kazanacak inşallah. Tüm çiftçi kardeşlerimi bu berekete ortak olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru dilekçesine www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.